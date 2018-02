Prestolnico s pustnim rajanjem popestrile maškare

Na Zmajevem karnevalu so se predstavili ljubljanski vrtci in osnovne šole. Zimo so pomagale odganjati tudi značilne maske iz ljudskega izročila.

De. P., STA

Ljubljana – Ulice stare Ljubljane so danes preplavile pustne maškare. Na Zmajevem karnevalu so se s skupinskimi maskami predstavili ljubljanski vrtci in osnovne šole, zimo pa so jim pomagale odganjati tudi značilne maske iz ljudskega izročila. Zvoncem kurentov je tako vsaj za nekaj minut uspelo priklicati sončne žarke nad sicer sivim mestom.

Tradicionalni Zmajev karneval je bil letos obarvan s temo evropske kulturne dediščine in 70. obletnico Lutkovnega gledališča Ljubljana. Pustni sprevod je tako zaznamovala bogata zgodovina osrednjega slovenskega lutkovnega gledališča, ki uprizarja lutkovne in dramske predstave za otroke, mlade in odrasle.

Pisane maske so se zbrale na Novem trgu in se nato z velikim zmajem in bežigrajsko godbo z mažoretkami na čelu podale po ulicah stare Ljubljane. Spremljali so jih tudi liki iz Lutkovnega gledališča, predstave katerega so bile tudi navdih za otroške skupinske maske.

Kokoške, ki so svoje kostume izdelale iz starih dežnikov in z recikliranjem materiala tako poskrbele še za varovanje okolja, so idejo za skupinsko masko našle v predstavi po predlogi pravljice Kokoška Emilija avtorice Svetlane Makarovič. Tudi njena pravljica Sovica Oka je bila navdih kar dvema skupina, ki sta danes prhutali v sprevodu ob Ljubljanici.

Foto: Uroš Hočevar/Delo

Že novembra pa so svoje maske začeli izdelovati na Osnovni šoli Bičevje, ki so poustvarili pravljico Juri Muri v Afriki Toneta Pavčka. V sprevodu je bilo sicer videti tudi zlate ribice, snežake in like iz Živalske farme.

Najmlajšim pa so sledile tradicionalne slovenske maske. Najglasnejši so bili kurenti in koranti, ki so svojimi zvonci in ježevkami za nekaj minut uspeli odgnati sive oblake. Po mestu so odmevali tudi poki, ki so jih iz doma spletenih bičev izvabljali pokači. Pravilna tehnika pokanja zahteva kar nekaj spretnosti, saj mora za pok vozel na koncu biča prebiti zvočni zid. Manjkali niso niti Zeleni Jurij, nagajiva klusa in orači, ki naznanjajo obilno letino.

Foto: Uroš Hočevar/Delo

Strašnejše maske so nekaj vznemirjenja povzročile med mlajšimi gledalci sprevoda, ki so bili našemljeni v princeske, Pike Nogavičke, gasilce, kavbojce in različne superheroje. Med njimi je bilo opaziti tudi precej navdušencev na Nindža želvami in franšizo Vojna zvezd. Starejši so svojo norčavost bolj zadržano pokazali z pisanimi lasuljami ali mačjimi ušesi, precej navdušenja pa je požel Aladin, ki je svojo rolko zamaskiral v letečo preprogo.

Na Kongresnem trgu se je po sprevodu mask nadaljevalo pustno rajanje s tekmovanjem za najboljšo masko in delavnico za otroke. Množična pustovanja v krajih po celi Sloveniji se bodo sicer nadaljevala tudi v nedeljo.