Dnevnik in Večer kršila novinarski kodeks

Do kršitev je prišlo pri poročanju o tragedijah v Sostrem in pri Šentilju.

Ma. F., STA

Ljubljana – Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v lanskem poročanju Dnevnika in Večera o tragediji v Sostrem ugotovilo, da sta bila kršena člena kodeksa novinarjev Slovenije.



Kot so danes sporočili iz Društva novinarjev Slovenije, je razsodišče v pritožbi Društva SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja proti novinarju Dnevnika Petru Lovšinu, odgovornemu uredniku Dnevnika Miranu Lesjaku in odgovornemu uredniku Večera Matiji Stepišniku odločilo, da so v tiskani in spletni izdaji Dnevnika in tiskani izdaji Večera 30. junija in 1. julija lani kršili 17. in 18. člen, niso pa kršili 20. in 22. člena kodeksa novinarjev Slovenije.

Razkritja imena žrtve in domnevnega osumljenca ter njegove inicialke priimka NČR ni prepoznalo kot kršitev. Za prekomeren poseg v zasebnost, ki služi zgolj radovednosti in ne potrebi javnosti, da je o dogodku obveščena, pa ocenjuje objavo vseh ostalih podatkov, s katerimi je novinar razkril več podrobnosti, ki bi lahko pripeljale do prepoznanja domnevnega osumljenca in njegovih svojcev.

V spletni izdaji Večera novinar in urednik nista kršila kodeksa.