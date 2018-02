Štajerska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče

Ljubljana – Močno sneženje, ki je zajelo večji del Slovenije, bo ponehalo šele jutri čez dan. Zaradi zimskih razmer sta zaprti cesti čez prelaza Korensko sedlo in Vršič, na cestah čez Ljubelj in Jezersko so obvezne verige.

Zaradi prometnih nesreč je zaprta ljubljanska južna obvoznica med Vičem in počivališčem Barje proti razcepu Malence in štajerska avtocesta med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani. Osebna vozila lahko uporabijo vzporedno cesto. Zaprta je tudi hitra cesta Nova Gorica–Nanos zaradi zdrsa tovornega vozila med Vipavo in cestninsko postajo Nanos proti razcepu Nanos.

Predvsem na Primorskem, Ljubljanskem in Dolenjskem območju je zaradi sneženja promet zelo upočasnjen na posameznih odsekih. Izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton se izvaja na primorski avtocesti v obe smeri ter na štajerski in dolenjski avtocesti proti Ljubljani.

Stanje na cestah spremljajte na tej povezavi . Stanje na stari cesti med Vrhniko in Logatcem si lahko ogledate v spodnjem videu.





Na avtocesti je situacija precej podobna ...

Na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da je zaradi obilne pošiljke snega pričakovati nevšečnosti v prometu, zelo počasen promet, zastoje, izločanja tovornih vozil in daljši potovalni čas. Voznikom svetujejo, da se na pot ne odpravijo, če to ni nujno potrebno. Sicer pa naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in poskrbijo za ustrezno zimsko opremo. Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem – več kot 40 centimetrov. V večjem delu osrednje Slovenije bo zapadlo več kot 25 centimetrov, so napovedali na Agenciji RS za okolje. Zaradi vremena pa za zdaj ni večjih težav pri dobavi elektrike.

O nekaj več nevšečnostih poročajo v avtobusnem in letalskem prometu. Na Avtobusni postaji Ljubljana so pojasnili, da prihaja do zamud avtobusov, dolgih od pol do ene ure. V letalskem prometu je bil doslej odpovedan en let, in sicer na liniji Ljubljana–Stansted prevoznika Easyjet. Na Slovenskih železnicah trenutno nimajo nobenih težav na železniški infrastrukturi.

Komunalne snežne službe so v prestolnici na delu že od jutra. Vodja posipavanja v Komunalnem podjetju Ljubljana (KPL) Enver Kerič je za STA povedal, da so njihovi delavci na teren odšli ob 7. uri zjutraj. Dokler bo snežilo, bodo plužili, je dodal. »Zjutraj smo šli na teren s 34 posipalci. Med 10. in 11. uro je šlo na ceste še 90 plugov. Najprej so se lotili pluženja cest prve in druge prioritete,« je še povedal Kerič. Kot je pojasnil, se trudijo, da bi ceste očistili do popoldanske prometne konice. A sneženje se bo še nadaljevalo, zato Kerič pričakuje, da bodo plužili vse do večera.

Zaradi sneženja iz prometa izločajo tovorna vozila



Zaradi močnega sneženja se je začelo izločanje tovornih vozil iz prometa, ponekod na Gorenjskem so obvezne verige. Pristojni voznike pozivajo, naj vozijo previdno. Prometne nesreče trenutno ovirajo promet na več odsekih avtocest po vsej državi, razen na pomurski avtocesti.

Po trenutnih podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste poteka izločanje tovornih vozil na primorski avtocesti pred počivališčem Povir in pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Prav tako tovorna vozila izločajo pred priključkom Grosuplje vzhod proti Dolenjski. Promet je prepovedan za priklopnike in polpriklopnike na cestah Črni Vrh–Col in Spodnja Idrija–Godovič. Za vsa tovorna vozila je prepovedan promet na cesti Hrastnik–Marno–Rimske Toplice. Za tovorna vozila nad 7,5 tone pa na cestah Škofljica–Rašica–Žlebič, Velenje–Slovenj Gradec in na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje. Na cesti Maribor–Dravograd je zaradi snega na cestišču prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, namenjene na Koroško.

Verige so obvezne na cestah proti Pokljuki ter na cestah Podrošt–Sorica–Bohinjska Bistrica in Petrovo Brdo–Sorica–Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko sedlo.

Na Gorenjskem prve težave

Zaradi sneženja in pobeljenih cest se je danes zjutraj že zgodila prometna nesreča na območju Bohinja. Voznica je med vožnjo skozi ovinek z osebnim avtomobilom zapeljala s ceste, pri čemer se je avto prevrnil in pristal na strehi. Kot so sporočili iz kranjske policijske uprave, se povsod na Gorenjskem sneg oprijema vozišč. Sneg je večinoma moker in se na tleh ustvarja plundra, zaradi česar se bistveno podaljšuje pot ustavljanja, nastaja še pojav akvaplaninga. Ponekod je možen tudi nastanek ledenih plošč iz trdega in zbitega snega.



Voznica je na območju Bohinja zjutraj avto zapeljala s ceste in se prevrnila. Foto: PU Kranj

Vozniki naj vozijo počasneje, pozivajo policisti, bolj naj bodo previdni, pazijo naj na ustrezno varnostno razdaljo, izogibajo naj se prehitevanjem in naglemu zaviranju. Vozila naj bodo očiščena, na pot pa naj se ne odpravljajo brez zimske opreme. Pred začetkom vožnje naj vozniki preverijo še razmere na cestah. Pazijo naj tudi pešci, ki so v takšnih razmerah lahko hitro spregledani, so še sporočili iz kranjske policijske uprave.

Na območju Zelenice je zaradi obilnih padavin in veliko novozapadlega snega na nadmorski višini nad 1200 metrov nad morjem velika nevarnost snežnih plazov, to je četrte stopnje na petstopenjski evropski lestvici. Od včeraj je na Zelenici padlo do 70 centimetrov suhega snega, meteorologi za danes napovedujejo, da tam lahko zapade še 60 centimetrov snega. Novozapadli sneg je slabo sprijet s podlago, zato se lahko prožijo plazovi. Tveganje za obisk gora na območju Zelenice je preveliko, zaradi varnosti bo zaprta tudi koča na Zelenici. B. R.

V Zasavju za zdaj mirno

Iz Zasavja za zdaj ne poročajo o nevšečnostih zaradi sneženja, promet za vsa tovorna vozila je prepovedan le na cesti Hrastnik–Marno–Rimske toplice; »marnski klanec« je v zimskih razmerah največkrat prizorišče zdrsov težjih vozil in posledično večurnih zastojev proti Celju oziroma Posavju. P. M.

Na Koroškem podrto drevo

Na Koroškem povsod močno sneži. V hribih je snežna odeja debela že štirideset centimetrov, v dolinah pa ponekod dvajset ali pa komaj kakšen centimeter. Po poročanju policije razen nekaj podrtih dreves (v naselju Sele, na cesti Brezno–Remšnik, na Prevaljah) ne beležijo večjih težav. Podrto drevo je pri bencinski črpalki v Mežici padlo na vozilo, voznika pa k sreči le prestrašilo in ne poškodovalo. Mislinjski klanec je prevozen, ceste pa za zdaj primerno urejene. Prepoved vožnje za tovorna vozila nad 7,5 tone velja le na cesti med Velenjem in Slovenj Gradcem. Policisti povsod svetujejo previdnost. M. K.