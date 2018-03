Primorska avtocesta zaprta zaradi razlite nafte

Šp. B., STA

Ljubljana - Na primorski avtocesti so med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani odstranili posledice prometne nesreče, cesta pa je še vedno zaprta zaradi razlitja nafte v predoru. Obvoz za vsa vozila je možen po vzporedni cesti ali preko Italije. Na vzporedni cesti je nastal zastoj, poroča prometno-informacijski center.

Za danes in petek je napovedano sneženje. Vozne razmere bodo slabše kot običajno, zato si za pot vzamite več časa kot sicer. Na Primorskem bo zaradi napovedanega dežja možnost poledice. Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalnih cestah Razdrto-Podnanos, Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Dobovec, Babno Polje in Petrina.

