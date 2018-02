Pripravite lopate, prihaja polarna zima

Ljubljana - V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo pestro vremensko dogajanje. Po napovedih vremenoslovcev bo močna burja na Primorskem vztrajala vse do sobote. V velikem delu države se bo okrepilo sneženje, v nižinah lahko do petka zvečer zapade do 30 centimetrov novega snega. Od nedelje bo zelo mrzlo, s temperaturami tudi več kot minus 20 stopinj Celzija.

Uprava RS za pomorstvo je ob 12.45 »priprla« (omejila) plovbo v Luko Koper. Skoraj istočasno pa so v pristanišču tudi ustavili delo velikih dvigal za pretovor kontejnerjev. Kriva je močna burja, ki na območju pristanišča piha čez 80 kilometrov na uro, dežurni sinoptik na Arso Andrej Velkavrh pa je napovedal, da se bo burja ponoči in v četrtek zjutraj še okrepila. Sicer pa bo po zdajšnjih napovedih meteorologov pihala z nihajočo jakostjo vse do prihodnjega torka.Uprava RS za pomorstvo pripre vrata v Luko Koper, ko veter preseže hitrost 18 metrov na sekundo, torej 65 kilometrov na uro.

Na upravi za pomorstvo so nam pojasnili, da priprtost Luke pomeni individualno obravnavo vplutja ali izplutja vsake ladje posebej. Uprava za pomorstvo torej dovoljuje vplutja ladij glede na več okoliščin, ki niso odvisne zgolj od jakosti vetra, temveč tudi od velikosti ladje, od moči njenega pogona, od vrste tovora, od tega, koliko vlačilcev lahko najame, do položaja (izpostavljenosti vetru) posameznega priveznega mesta.

O posamičnem vplutju se kapitan ladje posvetuje tako z ladijskim pilotom kot s pomorskim inšpektorjem za nadzor plovbe in na koncu sam prevzame odločitev o vplutju, če mu uprava še da to možnost. V Luki Koper so zaradi močne burje zaprli skladišče praznih kontejnerjev. Pretovor kontejnerjev pa zaustavijo, ko zapiha veter z močjo 21 metrov na sekundo (približno 75 kilometrov na uro). Tedaj postane ta pretovor nevaren. Kljub burji bodo danes v pristanišče verjetno vseeno sprejeli dve ladji s sidrišča, napovedane pa so še štiri, ki bodo noč in jutro najverjetneje morale počakati na sidrišču

Andrej Velkavrh je pojasnil, da je burja lahko različno močna. V Podnanosu so danes na primer najmočnejšemu sunku izmerili hitrost 129 kilometrov na uro, na Slavniku 107 kilometrov, v Luki Koper čez 80 kilometrov, na portoroškem letališču pa z 62 kilometri na uro izgubi precej svoje moči. Seveda ustvarja burja precej večji občutek mraza od tistega, ki ga dejansko kaže živo srebro. Pri štirih stopinjah nad ničlo in 72 kilometrih na uro, je učinek mraza kar minus 13 stopinj. Morje ima danes približno 9 stopinj Celzija, kar je še sorazmerno toplo za drugo polovico februarja. Močan veter pa je na odprtem povzročal višino valov do skoraj treh metrov.

Tokrat napovedana dolgotrajna burja (in hkrati napovedane izredno nizke temperature) spominjajo na razmere v februarju 2012, ko je burja ob izredno nizkih temperaturah (ob morju do minus 7) pihala 15 dni. Tedaj je povzročila precej škode v Luki Koper, kjer so večkrat povsem omejili pretovor in vplutja ladij, v kmetijstvu (več kot dva milijona evrov) in na javni infrastrukturi. Tedaj so na oceanografski boji Morske biološke postaje Piran zabeležili kar 4,8 metre visoke valove, sunki vetra pa so celo v Kopru dosegli 130 kilometrov na uro.



Burja in mraz povzročata nevšečnosti. Foto: Boris Šuligoj/Delo

Od nedelje polarni mraz

V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnim sneženjem, ki se bo od jugovzhoda okrepilo v noči na četrtek in nato ponovno nekoliko v noči na petek. Občasno bo snežilo precej nizko, tudi na Primorskem, le na Goriškem in ob morju bo deževalo. Najmanj padavin bo ob morju in proti severozahodu, največ pa jih bo v južni in vzhodni Sloveniji, torej vse od Notranjske, Kočevske, deloma Dolenjske in proti Štajerski, Prekmurju in deloma Koroški.

V teh krajih bo do petka zvečer zapadlo skupno od 10 do 30 centimetrov novega snega, odvisno od nadmorske višine. Malo višje bo sneg bolj suh in zato se bo lahko tam ob enaki količini padavin nabralo več centimetrov snega kot po nižinah, je za STA pojasnil dežurni meteorolog na Andrej Velkavrh. V soboto dopoldne bo sneženje povsod ponehalo, ponekod se bo popoldne jasnilo.

V teh dneh ne bo vetrovno le na Primorskem, kjer že več dni piha močna burja, ampak tudi drugje, pihal bo severovzhodni veter. Vse dni do vključno sobote je zaradi močne burje Arso izdal oranžno stopnjo ogroženosti za jugozahod države.

Od nedelje bomo priča skoraj polarnemu mrazu, saj bo nad Slovenijo dotekal občutno hladnejši zrak. Zračna masa bo za dobrih deset stopinj hladnejša kot sedaj. Ko se bo zjasnilo, bo zares mrzlo, je opozoril dežurni meteorolog. Prihodnji teden bodo zelo mrzla jutra in tudi podnevi bodo temperature ostale kar nekaj stopinj pod ničlo. Na Blokah, ponekod na Notranjskem in Gorenjskem, Jezerskem, morda tudi kje na Koroškem bo lahko ponoči tudi pod minus 20 stopinj Celzija, predvsem pa bodo tudi dnevne temperature nizke, pod ničlo, je napovedal Velkavrh.

Arso opozarja, da bo ob predvidenem izrazito hladnem obdobju prihodnji teden ob rekah in jezerih nastajal led. Sicer pa je sneg, ki v teh počitniških dneh razveseljuje predvsem šolarje, potreben in dobrodošel predvsem zaradi vodnih zalog, so poudarili na Arsu. Skupna višina snežne odeje je bila danes zjutraj na Kredarici 435 centimetrov, na Voglu tri metre, v Ratečah in na Vojskem 80 centimetrov in v Kočevju 42 centimetrov. V Ljubljani so namerili 12 centimetrov, v Črnomlju 25, v Postojni 20 centimetrov, v Celju so zjutraj imeli 14 centimetrov snega, v Slovenj Gradcu 16 centimetrov, na mariborskem letališču pa osem centimetrov.