Problemov malo, toda so pereči, a tudi rešljivi

Hrup, gostota festivalov in dostop do reke.

V odločni podpori tolminskim glasbenim festivalom se skriva tudi nekaj resnih motenj v okolici, ki jih bodo morali tamkajšnji občani, občina in prireditelji družno reševati, je bil pričakovan skupni imenovalec ponedeljkove razprave po predstavljeni raziskavi vplivov festivalov na Tolmin in okolico.

Tolminska Kinodvorana je gostila manj radovednežev, kot jih je bilo moč pričakovati na predstavitvi Študije o izpostavljenosti občine Tolmin obremenitvam festivalskega turizma, ki jo je za lokalno skupnost pripravila novogoriška fakulteta za uporabne družbene študije. Izvlečke smo v Delu že predstavili v prispevku Novih nočejo, starih ne dajo, medtem ko je celotna študija predstavljena na tej povezavi.

Iz približno 90-odstotne podpore, ki jo je izluščila anketa med prebivalci Tolmina in okolice, bi sklepali, da je vse krasno, je del raziskave povzel vodja projekta doc. dr. Matej Makarovič, a v isti sapi dodal: »Opozarjamo, da obstajajo tudi določene kritične točke, povezane z izrazitim povečevanjem gostote festivalov, ki imajo lahko tudi določene negativne učinke na naravno okolje, v smislu hrupa, dostopnosti do sotočja in podobno.«

Največ pritožb zaradi hrupa menda povzroča Reggae Overjam z glasbo ob sotočju. Foto: Blaž Močnik/Delo

Sicer je debata izpostavila tudi pomislek, ali se negativnim kritikam, ki jih ni veliko, posveča preveč pozornosti glede na večinsko podporo. Makarovič je poudaril, da poglobljena analiza na podlagi fokusnih skupin vendarle ima svojo težo, kar je iz izkušenj na lastni koži opozoril Valter Hvala, ki živi neposredno ob festivalskem prostoru.

»Tisti, ki živimo na festivalskem območju, smo za dva meseca ob življenje. Zjutraj moramo v službo, ponoči ne spimo, otroci imajo počitnice za štirimi stenami in to postaja predolgo,« je navedel in bil kritičen do pomanjkljivega občinskega nadzora.

Andrej Leban iz Krajevne skupnosti Poljubinj pa je izpostavil hrup, ki ga do dveh vasi z nasprotnega brega Tolminke prinašajo festivali: »Ljudje, ki tam ne živijo, tega ne morejo razumeti. Prvi dopis smo občini poslali že pred desetimi leti. Načeloma nismo proti festivalom, ampak glede tega bo treba nekaj narediti.«

MetalDays je največji slovenski festival. Foto: Stipe Surac

Boban Milunović bedi nad štirimi festivali in ne vidi preprek, da ne bi bilo možno reševati posameznih težav: »Seveda se je možno prilagoditi. Vedno smo se pogovarjali.« Priznal je, da je hrup moteč, a vseeno poudaril: »Zanimivo bi bilo vedeti, o katerem festivalu se pogovarjamo. Ne pogovarjamo se o celotni sezoni. Jaz verjamem, da je tukaj največji problem Overjam in nekaj, kar se da rešiti.«

Župan Uroš Brežan je dejal, da sta študija in razprava dobra podlaga za razpravo na občinskem svetu. »Zato, da bo z nekimi odločitvami ta turistični produkt, ki je Tolmin postavil ne samo na slovenski ali evropski, ampak svetovni zemljevid, uspeval še naprej.«