Prodali 113 stanovanj, napovedali 340 novih

Krško – Kostak je v petek plačal aro za nakup zemljišča na območju ljubljanske Zelene jame, kjer bo zgradil 340 stanovanj v prodajni vrednosti od 50 do 60 milijonov evrov. Krško podjetje, ki je močno razvilo tudi osnovno komunalno dejavnost, je prvih 113 stanovanj na lokaciji prodalo v petih mesecih.



»Nova stanovanja v Zelenih Jaršah, kot smo poimenovali naš stanovanjski kompleks, bodo zgrajena v treh fazah. Prvih 120 stanovanj bomo začeli graditi leta 2019. Konec tega leta ali v začetku 2020 bodo na trgu,« napoveduje direktor družbe v 46,8-odstotni lasti občin Krško in Kostanjevica na Krki Miljenko Muha. Kostak je v Zeleni jami lani zgradil prve tri stavbe s 113 stanovanji in 200 parkirnimi mesti, s katerimi bo iztržil od 17 do 17,5 milijona evrov: »Povprečno smo za kvadratni meter dosegli ceno 2200 do 2300 evrov. Ara je plačana za vsa stanovanja.«



»Ponosni smo. Težko je bilo banke prepričati, da so nas financirale, spremljale. Po finančni krizi smo namreč kot prvi v gradbeništvu začeli takšen projekt. Rezultat so vsa prodana stanovanja,« je dejal Muha in poudaril, da so tri objekte sprojektirali, v grobem zgradili in uredili okolico s pomočjo podjetij v skupini: »V petek smo kupili približno 1,2 hektara zemljišča za gradnjo petih novih stanovanjskih stavb. Poslovnih prostorov bo v teh malo, predvsem s prostorskimi plani predvideni v pritličju stavbe ob Šmartinski cesti.« Rezultat uspešnega stanovanjskega projekta je rekorden lanski finančni izplen skupine s 515 zaposlenimi. Prihodek je znašal 68,7 milijona evrov, dobiček 1,4 milijona evrov.



Muha za letos ob podobnem dobičku napoveduje manjše prihodke. Družba je z gradnjo tri milijone evrov vredne poslovne hale v hrvaškem Novigradu začela gradbeno pot zunaj Slovenije. Sredi aprila bodo začeli v Kninu sanirati staro odlagališče in vzpostavljati novo v vrednosti 1,1 milijona evrov.



Tujina za Kostak postaja vse pomembnejša tudi v tržnih komunalnih dejavnostih: »Danes zvečer pridejo poslovni partnerji iz Srbije na zadnji sklop pogajanj. Razmišljamo o zasebno-javnem partnerstvu. Kostak naj bi vložil del svojega denarja, skupaj pa naj bi nato poskušali dobiti evropska sredstva in postaviti odlagališče s centrom za obdelavo 75.000 ton odpadkov na leto za do 250.000 prebivalcev. Celoten projekt je ocenjen na 15 milijonov evrov.«