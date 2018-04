Projektom za pomoč starostnikom 16,9 milijona evrov

Omogočiti starejšim, da ostanejo čim dlje na svojih domovih, je velik izziv za Slovenijo. Zakon o dolgotrajni negi, ki bi uredil finančne in kadrovske vire za oskrbo starejših, v mandatu vlade Mira Cerarja ne bo sprejet. Pač pa bodo letos objavljeni predvidoma trije razpisi za projekte za pomoč starostnikom v višini 16,9 milijona evrov.

Zdravje: Razpis za IKT tehnologijo v višini 6,1 milijona evrov predvidoma 13. aprila



Prvi razpis v višini do 6,1 milijona evrov bo predvidoma objavilo ministrstvo za zdravje že 13. aprila. Po informacijah vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) bo Evropski socialni sklad prispeval 4,9 milijona evrov. Denar bo namenjen sofinanciranju treh pilotnih projektov za leta 2018, 2019 in 2020, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe, starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. V pilotnih projektih za mesto in podeželje, ki bodo izvedeni v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, bodo preizkušena ključna orodja, mehanizmi in storitve za zagotavljanje kakovostne, varne in integrirane dolgotrajne oskrbe v skladu z izbiro uporabnika in njegovo aktivno udeležbo.



Ugotovitve prvih treh projektov bodo izhodišče za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe, so sporočili iz SVRK, ki je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad dal soglasje k odločitvi o finančni podpori za razpis. Pojasnjujejo, da bodo sprejeti tisti projekti, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi: vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke, usposabljanje strokovnega osebja in razvoj podporne tehnologije in ambientalne inteligence (IKT). Enotna vstopna točka bo kasneje delovala tudi v sistemu dolgotrajne oskrbe.

Vladna služba je medije sicer napotila po bolj podrobne informacije o razpisu na ministrstvo za zdravje, kjer pa jih do zdaj niso bili pripravljeni posredovati.

Ministrstvo za delo: Razpis za 1,8 milijona za IKT do poletja, nato še za devet milijonov evrov



Dva javna razpisa s pomočjo evropskih sredstev v okviru osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine načrtuje tudi ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Še pred poletjem bo predvidoma objavljen razpis v višini 1,8 milijona evrov za razvoj projektov podpore IKT. »Cilj projekta vpeljave IKT-rešitev za integrirano zdravstveno in socialno oskrbo je omogočati ljudem, še posebej starejšim in osebam s posebnimi potrebami, da bodo čim dlje ostali na svojih domovih ter obenem še naprej sodelovali v družbi,« so povedali na ministrstvu. Konec tega leta ali v začetku 2019 pa bo še razpis za pilotne pristope za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe v višini približno devet milijonov evrov.