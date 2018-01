Promet je oviran na notranjskem in primorskem

Ljubljana - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na notranjskem in primorskem, predvsem na primorski avtocesti med Kozino in Vrhniko promet upočasnjen in oviran zaradi močnega sneženja in plužnih skupin. Voznikom priporočajo, naj se na pot odpravijo samo z ustrezno zimsko opremo.

Na primorski avtocesti je med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra zaradi okvare vozila zaprt počasni pas.

Na cestah Idrija-Godovič, Col-Črni Vrh-Godovič, Hrib-mejni prehod Podplanina in na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike zaradi zasneženega cestišča.

Na avstrijski strani prelaza Ljubelj so obvezne zimske verige.

Prelaza Jezerski vrh in Korensko sedlo sta zaprta zaradi snežnih razmer.

Prelaz Vršič je zaprt za ves promet zaradi zimskih razmer in zemeljskega plazu.

Cesta čez prelaz Pavličevo Sedlo je zaprta zaradi poškodovanega cestišča na avstrijski strani.

Danes in jutri med 8. in 21. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Ceste Planina-Unec, Podskrajnik-Rakov Škocjan in Laze-Planina so zaprte zaradi poplavljenih cestišč.

Podatki o trajnejših zaporah cest so na voljo na spletni strani Darsa.