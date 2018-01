Mladena ne damo, Luke ne damo, Primorske ne damo

Protestniki so izkazali podporo sindikalnemu gibanju in za krajši čas zaprli tovorni vhod v pristanišče.

Koper - »Mladena ne damo, Mladena ne damo« in »Luke ne damo, Luke ne damo« je skandirala kača protestnikov, ko je sklenila krog pred vhodom v Luko Koper. Z žvižgi, navijaško trobljo ter pozivi proti razprodaji Luke Koper in v podporo sindikalistu Mladenu Jovičiću so zaustavili tovorni promet v in iz pristanišča za okoli pol ure.

V nasprotju s shodom pred poldrugim letom, ko so protestniki z nagačenim jazbecem v kletki dali jasno sporočilo takratnemu šefu Slovenskega državnega holdinga (SDH) Marku Jazbecu pred napovedano zamenjavo nadzornega sveta, ki bi odprla pot zamenjavi uprave Draga Matića, je bila tokrat ost naperjena tudi v nadzornike na čelu z odvetnikom Urošem Ilićem in novo upravo. »Zahtevamo, da vodilni v podjetjih materialno odgovarjajo za svoja početja! Zahtevamo, da se konča gonja proti sindikalistom in delavcem, ki so dovolj pogumni, da se uprejo škodljivim manipulacijam uprav!« je civilna fronta Vstala Primorska - vstani Slovenija vabila na shod pred upravno stavbo Luke Koper.

Vendar Slovenija ni vstala, le megla se je v notranjosti države dvignila, turobna sivina na Obali pa je bila kot naravna kulisa dogajanja v Luki Koper, ki je v zadnjih dveh letih pravzaprav že - naravno.



Foto: Leon Vidic/Delo

Proti tujcem ...

Pozivu so se odzvali nekateri zaposleni v Luki Koper, prebivalci Obale in sindikalisti. Med njimi s titovko z rdečo zvezdo na glavi in slovensko zastavo v rokah Luka Čibej. Okoli vratu je imel obešeno uro v obliki rdeče zvezde, katere kazalci so kazali pet čez dvanajst. »To kaže, da so stvari šle čez rob. Država je izgubila naše zaupanje, mi pa se počutimo ogrožene, ker vidimo, da je nekaj hudo narobe. Ne varuje se nacionalni interes. Vlada vabi tujo državo, to je netransparentno, na koncu bomo postavljeni ob izvršeno dejstvo.«

Podobno so izpostavljali tudi drugi protestniki. »Če bi vlada skrbela za blagostanje družbe, bi sama zgradila 27 kilometrov drugega tira, saj dvesto milijonov evrov ne bi smelo biti problem,« je dejal Andrej Rejec. Na glavi je imel čepico s ščitkom z napisom Puntarji, v rokah pa transparent, na katerem je pisalo »Primorske ne damo«. »Luko Koper so ustanovili Primorci. Nihče ni vprašal ljudi, ali naj se proda. Govorijo, da je cilj vlade in Ljubljane spraviti Luko Koper v tuje roke. Prodali smo hrano, pijačo, trgovino. Dovolj je razprodaj.«

»Ilić, odidi!«

Iz društva Puntarji prihaja tudi Špela Peršl Mlakar, ena od govornic na shodu: »Pred dobrim letom smo na Titovem trgu pregnali Jazbeca. Danes je tu nova žival.« In eden od protestnikov je dodal: »Pilič« - po srbsko to pomeni piščanec. Rumena črka P z narisanim kljunom pred napisom priimka predsednika nadzornega sveta Ilića na transparentu ne pušča dvoma o tem, na koga so protestniki mislili.



Protesti v Luki Koper. Foto: Leon Vidic/Delo

»Ilić, odidi!« je z roko proti Ljubljani z betonskega korita z oleandrom, ki je služil kot govorniški oder, pokazal Tomaž Slavec. »Najprej so odstranili neposlušni nadzorni svet, nato upravo, zdaj so na vrsti delavci, ki so se uprli,« je njegov glas donel iz megafona. Ne gre le za napad na sindikat in delavce, ampak na skupno premoženje, na našo prihodnost. »Naša odgovornost do potomcev je, da se temu upremo,« je zaklical in požel aplavz.

Tovornjaki so obstali

Zadnji govorec ni stopil na korito za rože in je opravičujoče dejal: »Jaz sem iz Ljubljane.« A njegovemu pozivu, naj za nekaj časa ustavijo promet in tako pokažejo svojo moč, so sledili vsi. S sprehajanjem po prehodih za pešce po krožišču so sklenili krog in ustavili tovorni promet za pol ure. Zaradi tega je verjetno stalo več kot sto tovornjakov; pred protestom smo v petih minutah našteli 20 tovornjakov, ki je zapeljalo v Luko ali iz nje.

Policisti so ob strani sproščeno opazovali marš in vmes kakšnega kolega protestnika ogovorili, da mu štejejo kroge. »Zakaj stojite, kakšna je to podpora,« je nekatere, ki so se naveličali kroženja, pozval Ljubljančan. Skupina gospa ga je poslušala. »Ajde, še en giro,« je nato dejala ena od njih.



Foto: Leon Vidic/Delo

Več krogov je najbrž opravil tudi Koprčan, ki ni želel biti imenovan: »Prebivalci Kopra in okolice so čutili, da se v podjetju dogajajo svinjarije. Zato so se odzvali pozivu na shod. Prejšnja uprava je morala oditi zaradi IPS. Od nove uprave pa v enem mesecu še ni bilo niti besede o IPS. Lotila se je delavskega gibanja in ljudi v sindikatu, ki so zanjo moteči, da lahko uresničuje lastne cilje.«

Njegov sopotnik pri kroženju je bil moški z modro majico, na kateri je z rdečimi črkami pisalo Jaz sem Mladen. Tako kot nekateri drugi protestniki s transparenti je podpiral sindikalista Mladena Jovičića. Ta je bil kot žerjavist udeležen v delovni nesreči konec julija, v kateri je umrl makedonski delavec izvajalca pristaniških storite. Nova uprava je začela postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nato pa se je namesto tega odločila za sodno izpodbijanje zadnje Jovičićeve pogodbe o zaposlitvi na mestu skladiščnika. Kljub temu so žerjavisti prekinili socialni mir in upočasnili delo, saj da uprava »nadaljuje gonjo proti delavcem«.

Zaradi upočasnjenega dela že nastajajo zamude. Od nadzornikov v sindikatu žerjavistov pričakujejo, naj od uprave zahtevajo prekinitev nezakonitih postopkov: »Če nadzorni svet oziroma SDH ne bosta takoj ukrepala, bosta zgolj potrdila, da sta soodgovorna za nastale razmere. V vsakem primeru bomo tako od uprave kot tudi od nadzornega sveta zahtevali odgovornost za do zdaj nastalo škodo, vključno z visokimi nepotrebnimi odvetniškimi stroški, ki jih moramo nositi delavci.



Foto: Leon Vidic/Delo

Lidija Glavina, predsednica uprave SDH:

SDH podpira prizadevanja nadzornega sveta in uprave Luke Koper, da skupaj z drugimi deležniki dosežejo konstruktivni dogovor o nemotenem nadaljnjem skupnem sodelovanju v dobro družbe. Cilj SDH kot tudi drugih deležnikov je izboljšati poslovanje družbe, zmanjšati tveganja poslovanja in odpraviti vse nezakonitosti, ki so jih ugotovili pristojni državni organi. Vsakršni parcialni interesi posameznikov ali skupin posameznikov lahko ogrozijo izvajanje strategije za doseganje teh ciljev.

Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper:

S problematiko IPS smo se takoj začeli ukvarjati. Vsem IPS smo poslali pismo, da jih bomo pozvali na skupno srečanje, kjer bomo predstavili rešitve. Pripravljamo predloge, kako začeti to reševati. O upočasnjenem delu je sindikat dejal, da je to posledica dela po navodilih iz varstva pri delu. Lotili smo se prevetritve elaboratov iz varstva pri delu. Kakšna je bila škoda zaradi zaprtega vhoda v pristanišče, bomo še ocenili.

Goran Lukič, delavska svetovalnica:

Glavni krivec za nesrečo s smrtnim izidom v Luki Koper je poslovni model IPS, ki zadeva vse delavce v Luki Koper, neposredno zaposlene in zaposlene preko IPS. Zato je treba v delavski boj zajeti vse delavce. Delavci IPS želijo in pričakujejo podporo sodelavcev iz Luke Koper. Smrtno ponesrečeni delavec je bil delavec IPS in ta boj bi moral potekati tudi zanj. Za slabe varnostne razmere in delovne pogoje v Luki Koper je plačal najvišjo možno ceno.

Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo:

Tujcev se v Luki Koper ne smemo bati, ampak jih moramo privabiti, da bomo z njimi delali razvoj in pretovor. Vsak strah, tudi med sindikati in delavci, je neupravičen. Vlada se zelo dobro zaveda pomembnosti Luke Koper in varuje vse strateške interese.

Robert Sever, direktor združenja za promet na GZS:

Naša sekcija špediterjev je v ponedeljek opozorila, da se že pozna počasno delo v Luki Koper, tako da določene pošiljke zamujajo. Ni še kritično, a so ocenili, da je treba poslati dopis upravi in sindikatom, da se zadeve čim prej uredijo. Luka Koper je namreč znana, da ima zelo malo stavk in izrednih dogodkov v primerjavi z ostalimi lukami, tudi Trstom. To bo poziv, da se ohrani varna luka.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic:

Počasnejše delo v Luki Koper se seveda pozna tudi nam. Imamo velike težave v železniškem prometu, nastajajo zastoji, promet ima zamudo. To poskušamo odpraviti. Škode še ne moremo opredeliti.