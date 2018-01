Protest: pred Luko za zdaj vse mirno

N. G., Ba. Pa., STA

Koper – Civilna fronta Vstala Primorska, vstani Slovenija! danes pred Luko Koper ob 15. uri pripravlja protest v podporo delavskemu boju. Udeležbo oziroma zanimanje zanjo je prek družbenega omrežja facebook najavilo več kot 500 ljudi. Shod sledi zaostritvi razmer med žerjavisti in upravo Luke po poskusu odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću.

Za zdaj je pred upravno stavbo Luko Koper vse mirno. Promet poteka nemoteno. Zbralo se je med 100 in 200 ljudi s transparenti z gesli podpore Mladenu Jovičiću. Na njih piše tudi Primorske ne damo!, Primorska je enotna, Kurbe v kažin, lopove na klin ter Luka Koper naše okno v svet (a res naše?).

Zbrani opozarjajo na izdajo nacionalnega interesa glede Luke Koper in drugega tira. Spet drugi pa na to, da je poskus odpovedi Mladenu Jovičiću gonja proti delavcem in sindikalistom. Nosijo majice z napisom Nismo Mladen.