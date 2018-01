Prva letošnja deček in deklica sta se rodila v Ljubljani

N. G., STA

Prvi novorojenček v novem letu v slovenskih porodnišnicah se je rodil minuto čez polnoč, in sicer je to deček v Ljubljani. Deset minut za njim se je v tamkajšnji porodnišnici rodila tudi prva deklica letos.



Na prvi dan novega leta so do okoli 9. ure mamice rodile še v porodnišnicah v Celju, Brežicah in Postojni, vse so povile dečke. V celjski porodnišnici se je prvi deček rodil ob 4.59, prav tako je deček prvi novorojenček v letošnjem letu v brežiški porodnišnici. Rodil se je ob 1.04. Tudi v Postojni so na svet kor prvega letos pospremili dečka, na svet je privekal ob 1.39.



V Kranju pa je mamica dečka ob 6.20 rodila doma. V drugih porodnišnicah po Sloveniji so prve novorojenčke v letošnjem letu sredi dopoldneva še pričakovali.