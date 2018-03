Prvega kranjskega porodničarja čakajo finančni izzivi

Kranj – Na razpis za direktorja Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj se kandidati lahko prijavijo do prihodnjega četrtka. Konec aprila se namreč izteče mandat v. d. direktorice Poloni Podnar, ki je lani po odstopu nekdanje direktorice prevzela vodenje BGP Kranj.



Polona Podnar pravi, da se bo čez vikend odločila, ali bo oddala prijavo na razpis, saj so jo povabili k prevzemu vodenja porodnišnice za dva meseca, ostala pa jih je deset. Kljub nasprotovanju nekaterih zaposlenih ob njenem imenovanju se po njenih besedah zdaj v bolnišnici zaposleni razmeroma dobro razumejo.



Alenka Bradač, predsednica sveta zavoda, ocenjuje, da je porodnišnica likvidnostno v solidnem položaju in da je lani glede na razmere poslovala dobro. Opozarja na pomembno vlogo Podnarjeve pri prenovi posameznih oddelkov in vodenju postopkov za obnovo. Bradačeva pričakuje, da se bo Podnarjeva prijavila na razpis.



Za finančno sanacijo in plačilo starih dolgov so od države prejeli poldrugi milijon evrov. Dolgove so poravnali, a to ni sistemska rešitev, opozarja Podnarjeva. Ginekološki programi so podfinancirani, saj so vrednoteni za 12 odstotkov manj, kot bi morali biti. K nastajanju finančne luknje prispeva tudi dejstvo, da so zaposlenim lani izplačali 630.000 evrov za dežurstva, čeprav finančnega kritja niso imeli. BGP bi lansko leto brez sredstev iz državnega proračuna končala s polmilijonsko izgubo, pri čemer je bil njen proračun dobrih šest milijonov evrov. Realizacijo programa po njenem onemogočajo tudi slabe prostorske razmere.



Kot pravi Bradačeva, so načrti za povezovanje oziroma pripojitev k jeseniški bolnišnici za zdaj na stranskem tiru, saj so v bolnišnicah sanacijske ekipe. Do julija bodo predvidoma končali prvo obsežnejšo, milijon evrov vredno prenovo porodnega bloka, saj od leta 1964, ko je bila porodnišnica zgrajena, pomembnejših investicij ni bilo. Dve tretjini denarja bodo porabili za gradbena dela, tretjino za opremo. Denar za nakup nove opreme jim je ministrstvo za zdravje potrdilo v začetku tedna.