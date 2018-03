Prvi dan meteorološke pomladi še zelo mrzel

Š. J., STA

Ljubljana – Prvo jutro meteorološke pomladi mineva v znamenju nizkih temperatur. Najbolj mrzlo je bilo zjutraj na Štajerskem in v Pomurju, kjer so po podatkih agencije za okolje namerili od –14 do –21 stopinj Celzija, kolikor je bilo na Ptuju. V mraziščih pa se je temperatura spustila celo na okoli –25 stopinj Celzija.

Tako kot že v sredo so se tudi današnje jutranje temperature gibale med –15 in –21 stopinj Celzija, na Primorskem pa so se spustile na –8 do –3 stopinje. Po napovedih meteorologov bodo tudi čez dan temperature predvsem v notranjosti še vztrajale pod lediščem.

Otoplitev lahko po podatkih Arsa pričakujemo v petek, nad ničlo pa se bodo dnevne temperature dvignile v nedeljo, ponekod že v soboto.

Vozniki, pozor!

Zelo mrzel zrak je Slovenijo in sosednje pokrajine dosegel v nedeljo, pred tem pa je državo že pobelil sneg. Znova bo lahko ponovno snežilo popoldne in zvečer. Rahlo sneženje je napovedano na jugu in zahodu države, po napovedih bo snežilo tudi ob morju.

Ob napovedanem sneženju na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da bodo vozne razmere slabše kot običajno in naj si zato vozniki za pot vzamejo več časa. Kot so zapisali, na Primorskem zaradi napovedanega dežja obstaja možnost poledice.



Foto: Roman Šipić/Delo

Na Arsu ob tem za Celje, Mursko Soboto, Trbovlje in Zagorje napovedujejo visoko onesnaženost zraka z delci PM10. V Hrastniku, Kranju, Ljubljani, Mariboru in Novem mestu bo onesnaženost zmerna, v Kopru in Novi Gorici pa nizka.

Letošnja zima nestanovitna

Podobno mrzlo je bilo nazadnje januarja lani, ob koncu februarja pa nazadnje leta 2005. Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji namreč kažejo, da podobno mrzlo vreme v tem delu leta, ob prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje.

Letošnjo meteorološko zimo sta sicer spremljali precej nestanovitno vreme in nihanje temperatur. Že prvi dan meteorološke zime se je začel z občasnim naletavanjem snega. To za Slovenijo ni bila prva pošiljka snega, do prvega decembra, ki velja za začetek meteorološke zime, je snežilo že dvakrat, in to v novembru.

Sledil je mesec januar, ki je bil v večjem delu Slovenije eden najtoplejših v zadnjih stotih letih. Po podatkih Arsa je bil glede na izmerjene temperature med drugim in četrtim najtoplejšim. Februar pa sta zaznamovala sneženje in ekstremna ohladitev v zadnjih dneh meteorološke zime.