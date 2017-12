Prvič v zgodovini Blejci z več kot milijon prenočitvami

Bled – Blejski turistični delavci odpirajo penine, saj bodo prvič v zgodovini blejskega turizma v enem letu dosegli več kot milijon prenočitev. Do konca novembra so jih našteli 982.546, ta mesec jih po izkušnjah, rezervacijah in napovedih pričakujejo še okoli 54.000. Število milijon bo tako preseženo.



»Tolikšnega obiska in števila prenočitev nismo pričakovali,« je dejal župan Janez Fajfar, ki ga veseli, da se turistične zmogljivosti polnijo tudi zunaj glavne sezone. Ob tem ugotavlja, da je prenočitev vse več tudi zaradi vedno več ponudnikov namestitev. »Skrbi me, da so ljudje, ki so živeli na Bledu, začeli odhajati iz kraja in zdaj svoje nepremičnine oddajajo turistom v najem,« je dejal Fajfar. Po njegovem mnenju so turisti letos na Bledu porabili okoli 250 milijonov evrov, tako da so tamkajšnja podjetja v državni proračun plačala 50 milijonov evrov DDV.



Priložnost za dvig cen



Damir Salkič iz blejskega hotela Triglav je za Delo dejal, da je zadovoljen z letošnjim izkupičkom. Ugotavlja, da se je sezona v hotelu podaljšala in da je tudi v zimskem obdobju obisk boljši kot prejšnja leta. Zanimanje za Slovenijo se povečuje, zato velik obisk župan Bleda pričakuje tudi prihodnje leto. Ob tem napoveduje, da bo kraj na boljšem vsaj za severno obvoznico.



Prepričan je, da se ob večjem povpraševanju gostov ponuja tudi priložnost za dvig cen, čemur pa mora slediti tudi višja kakovost ponudbe, saj je le na ta način mogoče ohraniti verodostojnost. Zato bodo po njegovem morala podjetja več pozornosti nameniti vzgoji in izobraževanju ter nagrajevanju kadrov v gostinstvu in turizmu. Salkič je prepričan, da so tudi globalne razmere naklonjene rasti blejskega turizma, in dodaja, da si bo za kakovosti ponudbe treba še dodatno prizadevati.



Več kot tisoč Islandcev



Na Bledu so letos največ prenočitev opravili Britanci, Nemci, Italijani in Avstrijci, veliko pa je bilo tudi obiskovalcev iz Azije, Združenih držav Amerike in drugih evropskih držav; neobičajno je bilo med turisti, denimo, več kot tisoč Islandcev, je sporočila Romana Purkart iz Turizma Bled. Hotelske zmogljivosti so bile med božičnimi prazniki polno zasedene in polne hotele pričakujejo tudi za novo leto: v Savinih hotelih pravijo, da bodo na počitnicah in praznovanju novega leta imeli največ gostov iz nemško govorečih držav.



Kar 40 odstotkov več prenočitev kot lani pričakujejo januarja, do praznika treh kraljev pa bodo tradicionalno prevladovali gostje iz Italije, veliko bo Hrvatov in Srbov. Po praznikih so napovedani še turisti iz azijskih držav, ki bodo na potovanju na povezavi Dubrovnik–Bled–Dunaj. Hotelirji se hkrati veselijo, da bodo tekmovanje Zlata lisica organizirali v Kranjski Gori, in ker so tamkajšnje prenočitvene zmogljivosti skoraj polne, bo zato dobršen del ženske smučarske karavane v času tekmovanj bival na Bledu.



Za prihodnje leto imajo na Bledu velika pričakovanja o obisku, saj je eden najbolj znanih turističnih vodnikov Lonely planet Julijske Alpe uvrstil med deset najboljših svetovnih destinacij za leto 2018.