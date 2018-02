Pust se je začel z likovno razstavo

Ptuj - Čeprav se pustni čas začne šele dan po svečnici, so ga na Ptuju letos prehiteli z mednarodnim slikarskim natečajem. Dober teden pred pustom je društvo Art stays razpisalo nagrade za najboljše stvaritve na temo pusta, karnevala ali pa svobodnih motivov.

Letos so ex-tempore razpisali že desetič in odzvalo se je kar 75 slikarjev iz Slovenije in okoliških držav. Med njihovimi v teh dneh naslikanimi deli na posebej žigosanih platnih pa je strokovna komisija že na včerajšnjo svečnico razglasila najboljše stvaritve, vsa prispela dela pa razstavila v razstavišču Magistrat v mestni hiši in v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča.



»V desetih letih je v okviru ex-tempora nastalo že preko 800 del,« je povedal umetniški vodja Jernej Forbici. Komisija, ki jo je vodila Tanja Špenko, pa je nagrado Grand Prix MO Ptuj podelila Andreji Srni, za odkupne nagrade pa dela Željka Strelca, Teje Tegelj in Štefana Brezovnika. Najbolj izvirnega kurenta je upodobila Milena Roštohar, posebne nagrade pa so podelile še posamezne galerije, strokovna žirija pa še posebna priznanja za usvarjene umetnine.