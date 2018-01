Računsko sodišče prejelo dokumente o posojilni pogodbi z Đuđićevo

Na računskem sodišču so med drugim prejeli tudi original posojilne pogodbe iz decembra lani ter dokaz o prekinitvi pogodbe.

Ljubljana – Na računskem sodišču so danes od stranke SDS prejeli dokumente v zvezi s pogodbo za 450.000 evrov posojila, ki jo je stranka sklenila z bosansko državljanko Dijano Đuđić. Kot so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na računskem sodišču, so med drugim prejeli original posojilne pogodbe iz decembra lani ter dokaz o prekinitvi pogodbe.

Računsko sodišče je od SDS prejelo tudi kopijo plačilnega naloga, ki dokazuje vračilo sredstev posojilodajalki iz pogodbe, ter izpis prometa na transakcijskem računu stranke SDS o nakazilih na in s tega računa na podlagi pogodbe v letu 2017 in 2018.

Podrobnosti iz dokumentacije na računskem sodišču niso razkrili. Pred zaključenim postopkom predrevizijske poizvedbe tudi nadaljnjih postopkov v zvezi s tem ne morejo komentirati, so navedli.

V zadnjih tednih je namreč odmevala posojilna pogodba, ki jo je SDS konec lanskega leta sklenila z Dijano Đuđić iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH. Ko je postalo jasno, da 450.000 evrov za skoraj tridesetkrat presega znesek, ki si ga stranke lahko sposodijo od fizičnih oseb, je SDS sporočila, da je pogodbo prekinila.

Računsko sodišče pa od SDS pričakuje tudi dokumentacijo v zvezi s posojilom, ki ga je stranka avgusta lani v višini 60.000 evrov najela od podjetja Nova obzorja. Zakon sicer določa, da si stranke lahko denar izposojajo le od bank, posojilnic in fizičnih oseb, podjetje Nova obzorja pa ni nič od tega. Pridobivanje posojil od pravnih oseb, ki niso banke in posojilnice, ni dovoljeno, so že pojasnili na računskem sodišču.