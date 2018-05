Radovljičani z lokacijo, Jeseničani z ugodnostmi

Radovljica – Čeprav država konkretnih načrtov za postavitev nove regijske bolnišnice na Gorenjskem še nima, so v Radovljici pohiteli in za bolnišnico rezervirali prostor v neposredni bližini avtocestnega priključka. Na Jesenicah se prestižu, ki ga predstavlja bolnišnica, ne nameravajo zlahka odreči.



Dr. Janez Poklukar, direktor Splošne bolnišnice Jesenice, ki letos praznuje 70 let, je izpostavil, da v bolnišnici širitev in nadaljnja rast nista več mogoči.« Zavzel se je za postavitev nove regijske bolnišnice. Za Poklukarja ni pomembna lokacija, prepričan pa je, da mora do leta 2025 nova regijska bolnišnica postati nacionalna prioriteta.



Odločitev o morebitni gradnji nove bolnišnice bo sprejela politika. V. d. ministrice za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je konec leta 2015 na Jesenicah odprla nov, osem milijonov evrov vreden urgentni center, načrte pred državnozborskimi volitvami podpira, a dodaja, da bosta o tem odločala prihodnji minister za zdravje in nova vlada.



Razpravo o novi bolnišnici so s sprejetjem prostorskega načrta pravzaprav sprožili v Radovljici. Občina je namreč v prostorskem redu opredelila območje, namenjeno zdravstveni dejavnosti, šele nato so na ministrstvu za zdravje napovedali, da načrtuje mrežo regijskih bolnišnic. Občina Radovljica je ministrstvu za zdravje predlagala, da lokacijo upošteva pri načrtovanju mreže in umestitve regijskih bolnišnic, medtem ko občina Jesenice bolnišnici ponuja dodatna zemljišča v neposredni bližini bolnišnice, hkrati obljublja še oprostitev plačila komunalnega prispevka, če bi se odločili za gradnjo oziroma širitev na Jesenicah.



»Prostor na Jesenicah ne zadošča za potrebe regijske bolnišnice – za njeno umestitev je potrebno večje območje,« je sporočila Manca Šetina Miklič iz kabineta župana Cirila Globočnika. V Radovljici menijo, da imajo za novo regijsko bolnišnico »optimalno lokacijo«, ki obsega okoli deset hektarov zemljišč.