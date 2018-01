Rakar imenovan za direktorja TNP s polnim mandatom

Š. J., STA

Ljubljana, Bled – Vlada je izdala odločbo, s katero je na mesto direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) za dobo štirih let imenovala sedanjega v. d. Janeza Rakarja, ki zavod vodi od julija lani. TNP tako po več kot štirih letih vendarle dobiva direktorja s polnim mandatom, vlada pa ga je na to mesto imenovala kljub temu, da ga svet zavoda ni podprl.

Kot so sporočili z vlade, Rakar izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje in je bil izbran kot najustreznejši kandidat. Leta 1996 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist, leta 2012 pa je na Fakulteti za državne in evropske študije pridobil naziv magister znanosti za področje državnih in evropskih študij.

Rakar je bil na Mestni občini Kranj zaposlen kot vodja urada za družbene dejavnosti, vodja kabineta župana, član skupine za pridobivanje nepovratnih sredstev, vodja službe za investicije ter vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj.

Rakarju bi v petek potekel polletni mandat vršilca dolžnosti direktorja TNP. Tik pred iztekom tega obdobja ga je vlada danes imenovala za direktorja s polnim štiriletnim mandatom, in sicer od 27. januarja letos do 26. januarja 2022 z možnostjo ponovnega imenovanja. Rakar bo tako postal prvi direktor TNP s polnim mandatom po jeseni 2013, ko je potekel mandat Martinu Šolarju.

Svet zavoda bolj prepričala Nataša Šalaja

Vlada je Rakarja imenovala na mesto direktorja kljub temu, da svet zavoda ni dal pozitivnega mnenja k njegovemu imenovanju. Svet zavoda je na predstavitvi lanskega junija s svojimi izkušnjami in programom namreč precej bolj prepričala druga kandidatka za direktorico TNP Nataša Šalaja.

Vendar ministrstvo za okolje in prostor ter vlada že takrat nista upoštevala mnenja sveta zavoda in sta 27. julija, potem ko je bil edini slovenski nacionalni park že tako kot preteklo leto znova nekaj časa brez vodstva, za vodenje izbrala Rakarja, ki je menda strankarski kolega pristojne ministrice.

Sprva je vlada julija lani Rakarja imenovala za vršilca dolžnosti z polletnim mandatom. Že to pa je razburilo svetnike javnega zavoda TNP, ki so na izredni seji izrazili nezadovoljstvo, ker je vlada ignorirala njihovo mnenje pri izboru kandidatov.

Kot je poudaril svetnik Miro Eržen, je funkcija direktorja postala izrazito politična in stvar koalicijskih kupčkanj ter s stališča vodstvenih in strokovnih kompetenc popolnoma nepomembna. Pri tem so svetniki opozorili, da je vlada že pri imenovanju prejšnjega vršilca dolžnosti Bogomila Breznika ignorirala mnenje sveta zavoda. Svetniki so zato razmišljali tudi o kolektivnem odstopu.