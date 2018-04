Razkrivamo adute Marjana Šarca

Stranka kamniškega župana bo na sobotnem volilnem kongresu stranke razkrila tudi svojo listo poslanskih kandidatov. Na njej je za zdaj 80 imen, seznam pa bo izvršilni odbor stranke dokončno potrdil tik pred uradno vložitvijo kandidatur.

Po naših informacijah je med kandidati za poslance in kasneje, če bo Lista Marjana Šarca v vladni koaliciji, tudi kandidat za gospodarskega ministra prihodnje vlade, eno najbolj prepoznavnih imen slovenskega gospodarstva. Vojmir Urlep, ugledni menedžer in nekdanji dolgoletni predsednik uprave Leka, bo po naših informacijah kandidiral na Obali, kamor se je preselil po avgustovski upokojitvi. Na Obali so se sicer po naših informacijah Šarčevi ljudje pogovarjali še z Alešem Bržanom, nekdanjim članom SMC in kandidatom za koprskega župana na zadnjih lokalnih volitvah, a se nato za sodelovanje z njim zaradi načina razhoda z omenjeno stranko niso odločili.

Inšpektorica in novinarja

Na listi je med drugim še Nataša Trček, ki jo javnost pozna v funkciji glavne inšpektorice za delo, med kandidati pa sta tudi dva novinarja. Na Gorenjskem bo po naših informacijah na listi kamniškega župana kandidirala novinarka nacionalnega radia Uršula Majcen, v Zagorju ob Savi pa Rudi Medved, nekdanji novinar in urednik na RTV Slovenija in POP TV, zdaj pa direktor tamkajšnje občinske uprave. Marjan Šarec bo kandidiral v Kamniku in nikjer drugje, na listi njegove stranke pa je po naših informacijah še Alen Kofol, nekdanji direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter nekdanji član SDS.

Ni aktualnih poslancev

Marjan Šarec je naše informacije o kandidatih potrdil, pravi, da so kandidate presojali po tem, kar so v življenju naredili in ne po tem, ali in v kateri stranki so morebiti v preteklosti bili. Med kandidati, za katere so se odločili, ni nikogar, ki bi bil v preteklosti član vodstva kakšne druge stranke in tudi nihče od aktualnih poslancev SMC ali katere druge stranke. Prav tako na njej ni nobenega drugega aktualnega župana.

»So pa na naši listi nekateri nekdanji člani SMC in še kakšne druge stranke, na primer SD,« je redkobeseden Šarec. Opozarja, da bodo morda kakšno ime na svoji listi poslanskih kandidatov še zamenjali, če se bo do dokončne potrditve izkazalo, da se v njegovi omari morebiti skriva kakšen okostnjak, ki ga pri preverjanju sami niso odkrili. Šarec se je sicer odločil, da se pred volitvami ne bo ukvarjal z ustanavljanjem lokalnih odborov svoje stranke

Šarec zanika govorice, da se je zaradi padca podpore v javnomnenjskih anketah odločil za umik iz televizijskih predvolilnih soočenj, ker naj bi mu tako svetovali v njegovem najožjem krogu sodelavcev. »To je le še ena od izmišljotin na moj račun. Iz česa pa naj bi se umaknil, saj pravih soočenj niti še ni bilo,« pravi.

Da SDS, ne Janezu Janši

S približevanjem volitev se vprašanje novinarjev, ali bo šel v koalicijo s SDS, ponavlja. Marjan Šarec odgovarja, da sodelovanja s to stranko ne izključuje, vendar pa to ne bo mogoče, dokler jo bo vodil Janez Janša.

Lista Marjana Šarca je sicer v vodstvu vse odkar smo v Delovem barometru decembra začeli merili njeno volilno podporo. Od marca do aprilskega merjenja ji je sicer popularnost padla za štiri odstotne točke na 15,1 odstotka. Ne glede na to pa še vedno za okoli tri odstotne točke vodi pred drugouvrščeno SDS, ki ji tesno sledi SD.