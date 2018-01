Razpis za novega direktorja bo objavljen 20. januarja

Ma. F., STA

Ljubljana – Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana bo 20. januarja v dnevnem časopisju in na zavodu za zaposlovanje objavil razpis za generalnega direktorja UKC, je povedal predsednik sveta Jože Golobič. O kandidatih bo svet odločal na seji 14. februarja. Golobič pričakuje, da se bo za to mesto potegoval tudi sedanji v. d. direktorja Aleš Šabeder.

Svet UKC je danes tako tudi imenoval razpisno komisijo, ki bo pregledala vloge kandidatov. Ti se lahko prijavijo na razpis do 30. januarja, nato pa bo svet na seji 14. februarja pregledal prijave in odločal o imenovanju novega generalnega direktorja.

Golobič je dejal, da se s Šabedrom ni pogovarjal o tem, ali se namerava prijaviti na razpis. Pričakuje pa, da se bo.

Svet je danes tudi sklenil, da se razpusti projektni svet za otroško srčno kirurgijo. »Njegove naloge so postale nerelavantne, ker je vlada ustanovila nacionalni center za otroške srčne bolezni,« je pojasnil Golobič.

Ni pa svet danes obravnaval predlaganega strateškega načrta poslovanja UKC, saj je z novim letom vodenje UKC prevzelo novo vodstvo, ki ima sedaj 60 dni časa, da ustrezno popravi načrt ter dopolni načrt informatike. Prav tako so vodstvo zadolžili, naj v 60 dneh pripravi pravilnik za samoplačniške storitve v UKC. Dokumente bo svet obravnaval na marčevski seji.

Vodstvo UKC pa so tudi zadolžili, naj svetu dostavi vsa poročila računskega sodišča, ki so bila do zdaj posredovana vodstvu v odziv. Z najnovejšim poročilom, ki ga pripravljajo na računskem sodišču glede nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala v letih 2014 in 2015 v UKC, po besedah Golobiča še niso seznanjeni.

Obravnavali so tudi nerealizirane sklepe. Po Golobičevih besedah gre za ene in iste sklepe, ki so se prestavljali iz seje v sejo, nanašali pa so se predvsem na strateške dokumente. Tako so danes obdelali polovico teh nerealiziranih sklepov sveta zavoda iz preteklih dveh let.