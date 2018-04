Rdeči križ za strožjo vzgojo otrok

Ljubljana – Da je med mladimi odvisnost od drog in alkohola vse večja težava, ugotavljajo tudi na Rdečem križu. Kljub zatrjevanju, da pri nas (še) nimamo težav s pridobivanjem mladih krvodajalcev, so zapisali, da nekateri dijaki zaradi uživanja marihuane in alkohola za krvodajalstvo niso primerni.



Starši dijakov ene izmed srednjih šol v Ljubljani so prejeli vabilo ljubljanskega Rdečega križa na predstavitev preventivnega programa za starše Effekt »alkohol in mladoletni«. V njem so zapisali ugotovitve prostovoljcev Rdečega križa, ki spodbujajo krvodajalstvo med mladimi in ozaveščajo o zdravem načinu življenja. Ti opažajo, da »nekateri dijaki že med predstavitvijo ugotovijo, da niso primerni za darovanje krvi, ker so uporabniki THC, ki sčasoma preide v odvisnost. Osnovnošolci se z alkoholom srečujejo že doma in v družbi svojih vrstnikov, kasneje pa se v srednji šoli alkoholu pridružita še kajenje in uporaba THC.«