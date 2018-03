Rečica Polskava bo širša

V naslednjih dveh letih bodo strugi rečice Polskave in Framskega potoka tako regulirali in razširili, da bosta pripravljeni na predvidene stoletne vode. Zdaj zmoreta le pretoke, ki so strokovno izmerjeni in ocenjeni, da se pojavijo vsakih pet let in takrat oba vodotoka poplavljata in ogrožata bivališča v krajih Lancova vas, Popovci, Trnovec, Apače, Lovrenc na Dravskem polju in Župečja vas.

Sporazum o teh regulacijah je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen podpisala z županoma Kidričevega Antonom Leskovarjem in Vidma Friderikom Bračičem. Dela, ki bodo potrebna za ureditev, so ocenjena na 3.726.941 evrov. Občini sta že pripravili projektno dokumentacijo in čez kakšna dva meseca naj bi že tudi uredili gradbeno dovoljenje, tako da bodo lahko začeli iskati najprimernejšega izvajalca že v letošnjem letu, regulacija pa naj bi bila zaključena v letu 2020, kot je zagotovila ministrica. Občini bosta k celotni vrednosti prispevali okrog sto tisočakov (od tega Videm 40 tisočakov).

Polskavi bodo strugo regulirali in razširili na nekaj več kot 7 in pol kilometrih; mostove, ki zdaj merijo 6 in pol metrov pa podrli in zgradili nove 9-metrske. Framski potok pa bodo razširili okrog pol kilometra od izliva v Polskavo navzgor.

Ministrstvo bo glavnino stroškov, ki mu pripadajo po sporazumu, poplačalo v prihodnjih dveh letih iz Sklada za vode v državnem proračunu. Komisija za takšne projekte je ureditev Polskave in Framskega potoka odobrila sredi lanskega oktobra.