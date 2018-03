Redna izplačila denarne socialne pomoči odslej na začetku meseca

De. P., STA

Ljubljana – Ministrstvo za delo bo preložilo datum rednih izplačil denarne socialne pomoči, ki jih bodo upravičenci od aprila naprej prejemali na začetku, in ne več v drugi polovici meseca. Izredna izplačila pa bodo premaknili z začetka v drugo polovico meseca.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo preložili redna izplačila denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik, torej izredne denarne socialne pomoči, pogrebnine in posmrtnine. Te bodo od aprila dalje izplačevali okrog 5. v mesecu, in ne več okrog 21. v mesecu, kot je veljalo doslej. Po drugi strani pa se bodo izredna izplačila premaknila z začetka meseca v drugo polovico meseca.

Namen spremembe datuma rednega izplačila je, da se osebam, ki pridobijo te pravice, omogoči čim hitrejša pridobitev denarnih sredstev, ki jih potrebujejo za zadovoljevanje življenjskih potreb, so na spletni strani zapisali na ministrstvu.

Prejemniki denarne socialne pomoči, ki že imajo priznano pravico in bodo izplačilo prejeli 21. marca, bodo naslednje izplačilo prejeli že 4. aprila.

Če pa bodo vlogo za priznanje pravice do denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, pogrebnine ali posmrtnine prvič vložili marca, bodo izplačilo prejeli 4. aprila, če bo center za socialno delo odločbo o upravičenosti do pravice izdal do 23. marca.

Enako pravilo velja, če bodo v marcu vložili vlogo za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči.