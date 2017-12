Sindikat: Rektor Marušič naj plača škodo

N. R.

Visokošolski sindikat Slovenije je že po prvostopenjski obsodbi rektorja Univerze na Primorskem (UP) zaradi trpinčenja in spolnega nadlegovanja pozval rektorja Dragana Marušiča, naj razmisli o odstopu, so zapisali v sporočilu za javnost. »Rezultat je bila prekinitev komunikacije s sindikatom. Rektor je poziv k razmisleku dojel kot osebni napad in žalitev.«



Visokošolski sindikat Slovenije je zato zdaj k ukrepanju pozval organe Univerze na Primorskem, predvsem upravni odbor. Če rektor ne bo podal odstopne izjave, piše v imenu sindikata predsednik dr. Marko Marinčič, naj upravni odbor Univerze na Primorskem sproži postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ter povzročitve finančne in moralne škode univerzi.



Upravni odbor, v katerem so tudi predstavniki ustanovitelja, torej vlade, še pozivajo, naj od rektorja zahteva povračilo stroškov, ki jih je univerza imela zaradi njegovih nezakonitih ravnanj v tem zadnjem in preteklih pravnomočno zaključenih sodnih primerih. To vključuje stroške izplačila odškodnin žrtvam ter sodne in odvetniške stroške.



Sindikat opozarja, da izgubljene tožbe in odzivi nanje povzročajo sramoto celotni visokošolski skupnost ne le na Primorskem, ampak v Sloveniji nasploh. »Javnost mora nedvoumno vedeti, da so etični standardi in standardi ravnanja na univerzah daleč od tega, kar kot uveljavljeno navaja rektor.«



Po prvostopenjski obsodbi se je rektor skliceval na to, da sodba ni pravnomočna, in s tem dosegel sramotni molk senata UP, zdaj pa so vsi omenjeni spet pred pomembno odločitvijo, pri kateri tudi sami prevzemajo odgovornost. »V Visokošolskem sindikatu Slovenije računamo na to, da bodo kljub avtoritarni atmosferi na univerzi člani senata in upravnega odbora zbrali pogum in naredili tisto, kar od njih zahtevajo pravo, morala in interesi ustanove.«