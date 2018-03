Reševanje intenzivne terapije

Ljubljana – Pediatrična klinika je vodstvu ljubljanskega kliničnega centra poslala predlog strategije za delovanje enote za intenzivno terapijo otrok in pogoje, pod katerimi bi jo vodila ena od zdravnic. Načrt je jasen, a zanj ni razumevanja.

Predlog je po trditvah službe za odnose z javnostmi UKC neuresničljiv in bi potencialno ogrozil delovanje drugih enot: »Hkrati so pogoji diskriminatorni do vseh drugih požrtvovalnih zaposlenih v zdravstvu.« Kaj konkretno je v predlogu spornega, niso pojasnili, bodo pa morda vodstvu pediatrične klinike s strokovno direktorico Anamarijo Meglič na čelu. Ta meni, da je predlog zelo dobro strukturiran in strokovno trden, zato vodilne v UKC vabi na sestanek prihodnji teden. Za delovanje intenzivne terapije otrok je nujno treba najti rešitev, saj bosta spomladi tam delala le še dva pediatra intenzivista. Mnogi so se zaradi nevzdržnih delovnih pogojev in slabe organizacije poslovili.



Povedno kadrovanje



Odšel je tudi Gorazd Kalan, osem let vodja enote za intenzivno terapijo (EIT), ki deluje na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOOKIT), ta pa spada na kirurško kliniko. To strokovno vodi Matjaž Veselko, ki bo po izteku predstojniškega mandata Ivanu Vidmarju bedel tudi nad omenjenim oddelkom. Vodenje EIT naj bi bilo zaupano zdravniku Štefanu Grosku. Ta je do lani delal na oddelku za intenzivno terapijo otrok, kjer občasno še dežura, sicer pa je zaposlen na ginekološki kliniki. Na uradno potrdilo, ali bo res novi vodja, še čakamo. Grosek je tisti, ki se je vzdržal pri uveljavljanju ugovora vesti sodelujočih v programu otroške srčne kirurgije, oziroma tisti, ki je kot predsednik komisije za medicinsko etiko v UKC več dni omahoval, kako naj ravna v primeru Radan. Pred časom smo se v Delu spraševali, kako etično je, da je z zdravniškim kolegom napisal izvedensko mnenje v primeru umrlega bolnika, pri zdravljenju katerega je sodeloval.



In kaj »neuresničljivega« je želela doseči zdravnica, ki se je na prošnjo pediatrične klinike ponudila za vodenje in je EIT pred časom zapustila? Veliko tistega, za kar se je leta prej neuspešno zavzemal že njen kolega Kalan. Ustrezno kadrovsko zasedbo, stimulativno plačilo, možnost izobraževanja in raziskovanja.