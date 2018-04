Rogla zaključila zimo s presežkom

Zreče - Na Rogli se je v ponedeljek, ko so popoldan za to zimo ustavili žičniške naprave, zaključila ena najuspešnejših zimskih sezon v zadnjih letih. Od 1. decembra so v 123 smučarskih dnevih našteli 202.230 smučarjev, kar je 7,3 odstotka več kot v prejšnji, prav tako uspešni sezoni 2016/17. Povprečno je minulo zimo na Rogli vsak dan smučalo 1644 smučarjev.

V tej zimi so v štirih mesecih na Rogli in v Termah Zreče imeli 101.104 nočitve, kar je 3,2 odstotka več kot prejšnjo zimo, hoteli pa so bili v povprečju zasedeni 80-odstotno.

Tudi minulo zimo so na Rogli poleg smuke posebno pozornost namenjali zabavi za otroke v zanje zgrajeni pohorski vasici, doživetja za otroke in odrasle na ranču Pri Pesku, dodatno pa so okrepili ponudbo kulinarično ponudbo pod znamko Okusi Rogle. Rogla je tudi to zimo gostila FIS Svetovni pokal v deskanju na snegu v paralelnem veleslalomu, pripravila Svetovne dneve na snegu, Evropski pokal v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah ter tradicionalni Freestyle Week.

»Pospešene priprave na poletno sezono sicer načrtujemo v naslednjih tednih, bomo pa tudi v letošnjem poletju posebno pozornost namenili vsebini in kakovosti naše ponudbe, pri čemer se bomo usmerili predvsem na nadgradnjo doživljajske ponudbe za družine, pripravo programov, ki bodo temeljili na zdravih, zelenih in aktivnih doživetjih ter ustvarjali kulinarične zgodbe, ki ponujajo sinergijo med bogato kulinarično tradicijo naših krajev in sodobnimi trendi v zdravem načinu prehranjevanja, ki vključujejo sveža, lokalno pridelana živila in prehranske izdelke,« je o letošnjih načrtih povedala Tina Tinta Kovačič iz družbe Unitur.