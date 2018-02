Rokavec danes ni odprl vrata sodišča

Ljubljana, Litija - Za danes napovedana glavna obravnava na Okrajnem sodišču v Ljubljani zoper obdolženca litijskega župana Francija Rokavca je bila preklicana.

Tiskovna predstavnica na ljubljanskem okrajnem sodišču Brina Redling je za spletno Delo povedala, da je zagovornik obtoženega Peter Žnidaršič iz odvetniške družbe Čeferin zaprosil za preložitev sojenje. Razlogi niso znani. Sojenje se bo nadaljevalo 9. marca.

Obtožni predlog Rokavcu očita zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, za kar je zagrožena zaporna kazen do enega leta. Prvi mož litijske občine naj bi marca in julija leta 2013 ministrstvu za finance predložil dve zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja. V oktobru in decembra istega leta pa še zahtevi za izdajo soglasja k zadolžitvi v skupni višini 4,5 milijona evrov, pri čemer pa ni priložil podatkov o sklenjeni pogodbi za rekonstrukcijo cest na območju Litije z litijsko družbo Trgograd v vrednosti 6,9 milijona evrov. Ker za sklenjeno pogodbo finančno ministrstvo ni vedelo, je občini izdalo soglasje za zadolžitev, saj ta ni bila vnešena v aplikacijo e-dolg.