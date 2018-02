Romi pod pogoji do vode in elektrike

Novo mesto - Novomeška občina bo nadaljevala z vsemi postopki za čimprejšnji sprejem občinskega prostorskega akta za romsko naselje Žabjak, kar je pogoj, da ljudje v tem največjem dolenjskem naselju le pridobijo možnost do vodovodnega in električnega priključka. Teh civilizacijskih dobrin namreč ti ljudje zdaj nimajo, saj na nelegalno zgrajeni objekt ni mogoče priključiti vse potrebne komunalne infrastrukture.

Očitno se je ob včerajšnjem obisku predsednika države Boruta Pahorja v tem revnem romskem naselju vendarle nekaj primaknilo k reševitvi starem problemu, ki meče zelo slabo luč na našo državo v Evropski uniji. »Naši Romi želijo le vodo in elektriko,« je rekel romski svetnik Duško Smajek ob obisku predsednika države. Sprva je bilo predvideno, da bo Pahor obiskal Žabjak, a je bil očitno preslabo obut, zato si je v družbi novomeškega župana Gregorja Macedonija raje ogledal relativno dobro urejeno romsko naselje Brezje, kjer so gostje hodili po asfaltni cesti in ne po snegu in blatu, kakor v Žabjaku, kjer ljudje živjo v bedi. V Brezju se je rokoval z družino, ki živi v revnih razmerah in jim na koncu z besedami zaželel: »No, pa lepo se imejte«. Rokoval se je tudi z romskimi vrtčevskimi otroci in jih povabil v predsedniško palačo. Otroci so povabili z veseljem sprejeli.



V Bučni vasi niso več tako bučni

V Krajevni skupnosti (KS) Bučna vas, kjer so donedavnega ostro nasprotovali sprejemu občinskega prostorskega akta za Žabjak, so se po pogovoru s predsednikom malce le omehčali. Zdaj namreč kategorično ne nasprotujejo prostorski ureditvi, vendar imajo določene pomisleke in nekaj zahtev. Predsednik tamkajšnje KS Andrej Redek pravi, da ni dovolj, da se zemljišče uredi zgolj prostorsko, temveč da je treba urediti tudi socialne transferje za Rome, nasprotujejo prosjačenju romskih otrok, čeprav njihove družine prejemajo socialne pomoči. »Treba jim je dati pitno vodo, a pod dolečenimi zagotovili. Treba jim je omejiti nekontrolirano širitev tega naselja, saj tega doslej še nihče ni storil,« je poudaril Redek. In ravno to namerava storiti novomeška občina.

Država bo priskočila na pomoč

Za celovito ureditev zdaj nelegalnega romskega naselja Žabjak namerava država v prihodnjih dveh letih prispevati dobre tri milijone evrov. Strošek prostorskega akta in vseh naložb (komunalna oprema, postavitev 60 bivalnih enot, nogometno igrišče, rekreacijske zelene površine in prostor za delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter stanovalcev) je ocenjen na 4,8 milijona evrov. Novomeški župan Gregor Macedoni je napovedal, da bo prvo in drugo branje prostorskega načrta za Žabjak mestni svet predvidoma opravil še leto. Toda pozor. Macedoni je že leta 2015 sprejem prav tega prostorskega akta napovedoval do konca leta 2016, a se ni zgodilo nič.

Izdelavi prostorskega načrta za Žabjak so doslej kategorično nasprotovali v Regijski civilni iniciativi za reševanje romske problematike, zato so lani s protestno vožnjo po novomeških krožiščih ovirali promet. Njihov predsednik Silvo Mesojedec je povedal, da se zdaj zavzemajo za postopno zmanjševanje števila Romov v Žabjaku. Pravi, da imajo prebivalci Bučne vasi zelo slabe izkušnje z občino, saj jim je leta 1984 obljubljala, da bo s sprejemom prostorskega načrta za romsko naselje Brezje onemogočeno njegovo nekontrolirano širjenje, a ni bilo tako. »To naselje se v bodoče mora zmanjšati. Pogrešam seznam ljudi, ki bi želeli oditi iz tega območja geta in pričakujem, da bo do tega vendarle prišlo,« je rekel Mesojedec in izrazil bojazen, da se bo število Romov iz sedanjih 700 v bodoče povečalo za trikrat, kar bo glavni razlog za izseljevanje večinskega prebivalstva. Od odgovornih zahtevajo pripravo programa socializacije Romov, njihovo zaposlitev in ne njihovega življenja na račun socialnih podpor ter obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Zdaj namreč romski otroci hodijo v šolo ali pa tudi ne. V novomeški občini uspešno opravi osnovno šolo vsega odstotek romskih otrok. »Danes je župan zagotovil, da se zemljišča, v primeru sprejema prostorskega akta za Žabjak, Romom ne bodo prodajala, kar je bila moja konkretna zahteva. Uredila pa se bodo začasna bivališča in ne stalna,« je rekel Mesojedec.