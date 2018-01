Rudarji na dveh pogajanjih

Velenje - Uprava Premogovnika Velenje (PV) in vodstvo hčerinske družbe HTZ Velenje so z zaupniki Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) v PV v petek sedli k pogajanjem o 13 stavkovnih zahtevah SDRES, ki jih je ta vložil 11. januarja. Te se nanašajo predvsem na izboljšanje pogojev dela za rudarje, plačilo časa za priprave na delo, a tudi na dolgoročno zagotovitev socialne varnosti, kar v državnem rudniku ni v pristojnosti uprave.

Pred začetkom petkovih pogajanj so na upravi PV trdili, da SDRES nima oblikovanih ne stavkovnih zahtev ne stavkovnega odbora, a je zaupnik SDRES Asmir Bećarević to demantiral: »Izvršilni odbor SDRES se je že 28. decembra preoblikoval v stavkovni odbor, sklepov pa upravi ne bomo pošiljali, da ne bi razkrili naših nadaljnjih korakov.«

Bećarević je potrdil, da zaupniki SDRES sodelujejo tudi na pogajanjih Sindikata pridobivanja energetskih surovin (SPESS), večjega izmed obeh sindikatov v PV, z upravo o letnih nagradah in drugih vprašanjih. »Če bo na njih tudi o kateri izmed naših zahtev dosežen dogovor, bomo tisto iz stavkovnih zahtev črtali,« je pojasnil.

V petek je po navedbah SDRES na prvem pogajalskem srečanju poslovodstvo predstavilo svojo pogajalsko skupino in pristopilo k pogajanjem. Bećarević pravi: »Predsednik pogajalske skupine na strani delodajalcev mag. Ludvik Golob je predlagal, da določimo oziroma prestavimo rok, ki ga je stavkovni odbor podal ob predaji stavkovnih zahtev, in do katerega si bosta obe strani prizadevali, da pride do podpisa dogovora, s katerim bomo zagotovili socialni mir. Predlagali so nov rok, to je do 23. februarja. Nato so stekli pogovori po posameznih stavkovnih zahtevah in izmenjava stališč do njih.«

Po dobrih dveh urah pogajanj so iz PV v petek sporočili, da jih bodo nadaljevali čez teden dni.

Stavkovni odbor SDRES pa je napovedal, da se bo sestal še pred ponedeljkom in bo nato svoje predloge odločitev najprej predstavil zaposlenim. »Očitno je, da si poslovodstvo spretno kupuje čas, a hkrati moramo priznati, da so stopili konkreten korak naprej, da bi zagotovili socialni mir, dodaja Bećarević.