Rudarski maraton osvaja tekače tudi prek slovenskih meja

Trbovlje - Sončna nedelja s poletnimi temperaturami je v Zasavje, na tretji Rudarski maraton, privabila sto štirinajst tekačev, od teh pet iz Hrvaške in dva iz Srbije.

Izbirali so med 10- in 21-kilometrsko progo; obe se vijeta tudi pod zemljo, po rudniških rovih, ki so bili s temperaturami okrog 15 stopinj Celzija prava osvežitev. Čelade in naglavne svetilke so bile njihova obvezna oprema, jamski škrat Perkmandeljc pa nepogrešljiv sopotnik.

Udeležba Rudarskega maratona pod častnim pokroviteljstvom Mitje Bervarja, predsednika državnega sveta v prejšnjem sklicu in v organizaciji zavoda Savus, je bila tokrat prvič mednarodna, kar je po besedah Marka Planinca, direktorja zavoda, svojevrsten uspeh.



Tekači so startali ob 11. uri iz zagorskega Evroparka, prek prelaza Slačnik v Trbovlje in skozi Savski rov do Hrastnika. Dobrih pet kilometrov proge so pretekli pod zemljo. Tekači na 21 kilometrov so tekli še dodatni krog prek rudniških površin med Hrastnikom in Trbovljami, se v Trbovljah ponovno spustili v jamo na Ajnzarju ter pretekli še enkrat podzemnih pet kilometrov do cilja v Hrastniku.

Zmagovalci v teku na 21 kilometrov so: med ženskami Mojca Koligar, med moškimi pa Jan Tretjak. Na 10-kilometrski preizkušnji sta zmagala Mateja Baš in domačin Miran Cvet. P. M.