Ruske limanice v Lepeni za petične goste

Lepena – Novi ruski lastniki razpršenega hotela Pristava na skriti mikroplanoti nad sotočjem Lepene in Soče so takoj po nakupu zavihali rokave. Do velikonočnih praznikov bodo delno obnovili hiške in osvežili ponudbo, nato pa zgradili še dve luksuzni hiški, ki naj bi privabljali vrhunske športnike in druge znane obraze.



»Ljudje, mir, zrak – to je najboljša lokacija v Evropi,« v povsem dostojni ruski slovenščini izstreli podjetnik Aleksej Šitov, zakaj se je podal v posel za Pristavo Lepena. Doslej finančnik, ki je šest let živel večinoma v Kopru, se je odločil za prodor v turizem. Kot pravi, si je v zgornjesoški dolini več let ogledoval možnosti za naložbo, nazadnje pa jo je našel v elitnem kotičku v Triglavskem narodnem parku. Pristava je bila sicer kar pet let naprodaj za 2,4 milijona evrov, po dveletnem kupčkanju pa jo je Šitov odkupil za 1,7 milijona evrov prek lastnega podjetja Besta Consulting s prevzemom podjetja Levant. Zakonca Milan in Silvia Dolenc sta ga prodala brez dolgov in z vzornimi bilancami.





Besta Consulting posluje od leta 2014, Šitov pa je zdaj k poslu povabil še rojaka Rinata Zakirova. Do sredine pomladi načrtujeta obnovo notranjosti hiš gručaste vasice za četrt milijona evrov, za dve novi hiši imata gradbeno dovoljenje že v predalu. »Obnavljali bomo in zagotovili gostom še boljši servis. Vse drugo bo na zunaj ostalo v tradicionalnem trentarskem slogu,« pojasni Zakirov.



»Palitiki, šov bizniz, športniki ...«



Poskusno sta Rusa Pristavo za goste odprla čez novoletne praznike, ko so tam proslavljali celo turisti iz Singapurja in Turčije. Šitov sicer predvideva, da bo večina obiskovalcev še vedno prihajala iz Velike Britanije, ZDA in Latinske Amerike, saj namerava ohraniti sodelovanje z mrežo tamkajšnjih turističnih agencij. Računa na obiskovalce, ki imajo pod palcem nekaj več: »Pristava je skrita, da lahko zagotovimo mir tudi tistim, ki ga najbolj iščejo. To so vrhunski športniki, politiki in zvezdniki. Prav zanje bomo zgradili dve novi hiški.« Restavracija bo odprta tudi za zunanje goste.

Priznava pa, da bo velik zalogaj najti peščico dobrih delavcev, ki bodo zagotavljali, da bodo vrata na Pristavi odprta vse leto. »Velika težava je najti osebje. Če ga ne bomo dobili tukaj, ga bomo pripeljali v Bovec,« še doda Šitov.



Vzor



Ruski nakupi nepremičnin prek njihovih koprskih družb na Bovškem niso novost. V rokah podjetja Alpe Adria Hoteli je pristal Hotel Kanin, turistično zemljišče v Žarščah pa je v lasti povezane družbe Adria Produkt. »Bovec je za nas nekaj novega. Skriva pa ogromno potenciala,« meni Zakirov.



V turističnem zavodu Dolina Soče vidijo koncept Pristave Lepena kot vzorčni primer, ki ga po besedah vršilca dolžnosti direktorja zavoda Janka Humarja zelo dobro zaokrožajo še trentarska Kekčeva domačija, livška Nebesa in Kmečki turizem Kofol v Prapetnem pri Tolminu. »Tudi v Avstriji je tamkajšnja identična ponudba Pristave šele lani dobila pet zvezdic za kakovost. To je izjemna tržna priložnost za višji cenovni razred in model, ki bi lahko v dolini dolgoročno prevladal. Če se takšen koncept razvije, ga je namreč mogoče tudi zelo uspešno prodajati,« pojasni Humar.