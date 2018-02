S kazenskim pregonom nad urednika

Ljubljana – Na okrožnem sodišču je bila včeraj glavna obravnava v kazenski zadevi: zdravnik Darko Zorman proti Dejanu Steinbuchu, odgovornemu uredniku Portala plus. Pričal je zdravnik Blaž Mrevlje, Zormana in njegovega pooblaščenca na sodišče ni bilo. Razsodba bo znana sedmega marca.



Novembra leta 2015 je bil na omenjenem portalu objavljen portret Darka Zormana: Anomalija, ki se ne bi smela več ponoviti. V njem je zapisano, da je bil Zorman, zdravnik, primarij, ki je zaposlen na kardiologiji v UKC Ljubljana, kjer je do nedavnega »vodil« elitno enoto Katetrski laboratorij, kjer izvajajo invazivne posege na srcu, tudi »oče afere z žilnimi opornicami«. Nadalje je bilo podano pojasnilo, zakaj je Zorman luzer. Prav ta beseda pa je bila eden glavnih razlogov, da je Zorman sprožil kazenski pregon. Na zanj sporen in žaljiv članek se je odzval tudi z zahtevo za objavo popravka, pri čemer ni bil uspešen.



Avtor stoji za navedbami



Včeraj je na sodišču pred sodnico Špelo Koleto pričal interventni kardiolog Blaž Mrevlje, avtor omenjenega članka in tisti, ki mu je skupaj z zdravnikom Markom Nočem uspelo zbiti pretirane cene žilnih opornic. Na sodišče je prišel oborožen s slovarskimi pojasnili besede luzer in že pred obravnavo dal vedeti, da za vsako zapisano besedo stojijo argumenti. Pojasnil je, da je beseda luzer povezana s strokovnim delom Zormana, njegovo karierno uspešnostjo in se ne nanaša na druge življenjske aspekte. »Medtem ko so imeli vodje primerljivih tujih katetrskih laboratorijev v določenem obdobju več kot 430 objavljenih člankov v priznanih mednarodnih revijah, jih je imel Zorman peščico,« je nizal argumente Mrevlje. V zaslišanju, ki je bilo zaradi odsotnosti tožečega in njegovega odvetnika opravljeno zunaj glavne obravnave, je povedal še, da človek, kot je Zorman, ni zainteresiran za raziskovanje, publiciranje, ne piše učbenikov, stroka pa na tak način nazaduje. Na zaslišanje je Mrevlje prišel iz Nemčije, kjer zdaj dela tisto, kar mu je bilo v slovenskem sistemu onemogočeno – strokovno se razvija.