Šabeder začel delati red v ljubljanskem kliničnem centru

Ljubljana – Glavnega akterja v aferi sprejemanja pacientov mimo čakalnih vrst Uroša Smiljića je pretekli petek obiskala detektivka. Vročila mu je odpoved delovnega razmerja, vendar ne iz krivdnih razlogov.



Aleš Šabeder je kmalu po nastopu mandata generalnega direktorja UKC Ljubljana Smiljiću najprej odvzel možnost parkiranja na službenem parkirišču, zdaj pa je v zvezi z njim podpisal še odpoved delovnega razmerja. Leto in pol po tem, ko se je Smiljić znašel v kriminalistični preiskavi zaradi suma več korupcijskih dejanj in mu je bil odrejen tudi hišni pripor, so v kliničnem centru vendarle našli način, kako ga odstraniti iz svojih vrst.

Končana sodna preiskava



Medtem ko sta na policiji zaradi ujetosti v afero takoj – torej že leta 2016 brez zaposlitve ostala nekdanji direktor uprave za policijske specialnosti Robert Sušanj in vodja pilotov letalske enote policije Damjan Bregar, so bili v UKC Ljubljana do Smiljića prizanesljivejši. Krivdno ga niso želeli odpustiti, saj je po njihovih takratnih pojasnilih obstajala nevarnost, da jim na sodišču ne bi uspelo in bi ga bili potem dolžni sprejeti nazaj na delo. Zdaj se je uprava UKC vendarle odločila končati eno od zgodb, ki je močno okrnila ugled naše največje bolnišnice. Smiljiću so zaradi ukinitve delovnega mesta v enoti za evidentiranje sredstev odpovedali delovno razmerje. To naj bi po naših informacijah sprožilo silovit upor Smiljićevih podpornikov, kar pa vodstva ni omajalo pri doseganju postavljenega cilja. Kot trdijo naši viri, je Šabeder s to potezo začel odločen boj z vplivnimi strukturami v UKC Ljubljana.



Sodna preiskava v kazenskem postopku proti Smiljiću je bila na okrožnem sodišču končana že 19. septembra lani, odločitev o njegovi usodi pa je zdaj v rokah specializiranega državnega tožilstva. To bo odločitev sprejelo prihodnji teden.

Smiljić razmišlja o tem, da bi spregovoril

Uroš Smiljić, v UKC je bil skladiščnik, pred odpovedjo pa finančno-računovodski delavec, se zdaj odloča, ali bo zoper odpoved delovnega razmerja vložil tožbo. Razmišlja tudi o tem, da bi javnost seznanil z ozadji očitkov, da je za plačilo omogočal preskakovanje čakalnih vrst.

Prosil je, da se slišimo po 15. maju. Tedaj bo morda pripravljen pokazati dokumentacijo, iz katere naj bi bilo razvidno, kako lažnive so medijske objave, v katerih je bil omenjen, in da je tudi revizija, v kateri so ugotavljali, na kakšen način je dobil službo v UKC Ljubljana, temeljila na spornih predpostavkah.

Spomnimo. Oktobra 2016 je bil pridržan v kriminalistični preiskavi, v službi so ga suspendirali, zaradi suma več korupcijskih dejanj pa je bil zanj odrejen hišni pripor. Očitali so mu, da je za plačilo ljudem urejal hitrejše operacije in termine pri zdravnikih. Poleg Smiljića je bilo obdolženih še 12 fizičnih oseb in dve pravni osebi.

Hišni pripor in suspenz sta se mu iztekla januarja lani. Po daljši bolniški odsotnosti je v kliničnem centru nadaljeval kariero kot finančno-računovodski delavec.

Sumljivo hitra zaposlitev

V času, ko se je vrnil na delo, smo na Delu prejeli dve anonimni pismi. Pisec se je med drugim spraševal, ali je primerno, da ima človek, z dejanji, ki mu jih morda res ne bodo mogli dokazati, na novem delovnem mestu v enoti za evidentiranje sredstev možnost vpogleda v vso dobavljeno opremo. Avtor anonimk je zapisal še, da Smiljić dela v službi, kjer je od leta 2012 zaposlena tudi njegova sestra, in da naokoli razlaga, da bo dobil odškodnino.

Ob izbruhu afere so prišli na dan tudi podatki o tem, na kako nenavaden način so ga zaposlili v kliničnem centru. Službo za nedoločen čas je dobil po dveh dneh dela po pogodbi za določen čas. V zvezi s tem so v UKC uvedli notranjo revizijo. Ugotovljeno je bilo, da je imela Smiljićeva pogodba o zaposlitvi za določen čas na mesto finančno-računovodskega delavca znake simuliranega pravnega posla, ker je bila najverjetneje sklenjena z namenom sklenitve druge pogodbe, in sicer pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na delovno mesto skladiščnika. Zaposlitev za določen čas pa je bila edina možnost, da so ga zaposlili za nedoločen čas še pred iztekom koledarskega leta brez javnega razpisa. Po letu in pol se je iz skladiščnika spet prelevil v finančno-računovodskega delavca. Dobil je višjo plačo in novo pogodbo o zaposlitvi.

Vrnil naj bi okoli tisoč evrov

To prerazporeditev so morali izvesti, saj je Smiljić delal kot skladiščnik, plačan pa je bil kot finančno-računovodski delavec - za pet plačnih razredov više - tako da je dobival 165 evrov bruto več, kakor bi prejemal kot skladiščnik. Zaradi neustreznih notranjih kontrol je neupravičeno prejemal tudi previsoko povračilo za prevoz na delo. Pozvali so ga, naj za obdobje od 29. decembra 2014 do 14. oktobra 2016 vrne dobrih tisoč evrov. Ker se je pritožil, ni znano, ali je denar vrnil.

Vse po vrsti je tikal

Upokojeni nevrokirurg Marjan Koršič je o njem za Delo med drugim dejal: »Ta oseba je vse po vrsti tikala, od strokovnega direktorja kirurgije, ki me je spraševal, ali morda vem, kdo je to. Spomnim se, da je tedanja strokovna direktorica UKC Brigita Drnovšek Olup rekla, da gre za človeka, o katerem se ne ve, kam spada - tudi ona ni vedela, pa je bila na visokem položaju - da pa je pogosto pri Simonu Vrhuncu [zdaj že nekdanji generalni direktor UKC].« In res mu je prav Smiljić približno teden dni pred njegovim imenovanjem na predstojniško mesto povedal: »Veš, ti si novi predstojnik, sem pri Simonu videl podpis.«