SDS vrača sumljivi denar in postavlja nova vprašanja

Ljubljana - Po treh dnevih od izbruha afere Dijana oziroma od najema polmilijonskega kredita pri Dijani Đuđić iz Republike Srbske, se je SDS na podlagi pojasnil računskega sodišča odločila vrniti prvi obrok posojila ali 150.000 evrov z obrestmi vred.

Tako kot v SDS v teh dneh niso pojasnjevali, kako so izpeljali finančno operacijo najema skoraj polmilijonskega kredita pri državljanki BiH Dijani Đuđić, tudi danes niso dali dodatnih pojasnil, kako so izvedli operacijo vračila 150.000 evrov izposojenega denarja z obrestmi vred. Na kateri račun in katere banke, če so Đuđićevi že pred meseci zaprli bančne račune na NKBM, uporabniki njenih storitev pa so nam v teh dneh pojasnjevali, da so od nje prejemali gotovino posojila kar v kovčku.

Predrevizijski postopek

SDS je namesto tega pojasnila le, da so v sredo naslovili več vprašanj na računsko sodišče, in ko so dobili dogovore, so se odločili za vračilo posojila in prekinitev pogodbe, so zapisali v sporočilu za javnost. Kar je nekoliko presenetljivo, saj je predsednik SDS Janez Janša še v torek razglašal, da je 22. člen zakona o političnih strankah dvoumen, o tem pa so najbolj zagreti poslanci SDS prepričevali tudi številne na socialnih omrežjih in v medijih.

Predsednik sodišča Tomaž Vesel je v teh dneh večkrat pojasnil, da ima pogodba, kakršno je sklenila SDS s fizično osebo tujega državljanstva, vse znake kršitve zakona o političnih strankah, saj da fizične osebe lahko posodijo politični stranki največ desetkratnik povprečne mesečne plače (približno 16.000), SDS pa je konec decembra že prejela 150.000 evrov, 15. januarja pa bi morala po pogodbi prejeti še enkrat tolikšen znesek posojila. Znano je, da je SDS za ta namen zastavila 44,1-odstotni delež v založbi Nova obzorja in v zameno sklenila posojilo za 450.000 evrov.





Janez Janša. Foto: Uroš Hočevar/Delo

Čeprav je SDS prekinila pogodbo in vrnila denar Dijani Đuđić, vključno z obrestmi, na računskem sodišču pojasnjujejo, da to ne bo ustavilo predrevizijskega postopka, ki ga nameravajo sprožiti v tem primeru. Vesel je napovedal, da bodo v teh dneh SDS pozvali, naj jim posreduje vso dokumentacijo, nato se bodo po proučitvi odločili, kako naprej.

Računsko sodišče lahko ugotovi kršitev zakonodaje in na tej podlagi pripravi obtožni predlog (po analogiji tožilstva), nato pa okrajno sodišče razsodi in odredi kazen. V tem primeru je zagrožena globa od 4200 evrov do 21.000 evrov, za odgovorno osebo (v tem primeru za Janeza Janšo) pa do 900 evrov globe. Na računskem sodišču še pojasnjujejo, da se vračilo kredita šteje za olajševalno okoliščino, ki lahko vpliva na izrek kazni, postopki pa bi lahko bili končani v tednu ali dveh.



V DZ tudi o posojilu



Zadnje besede niso rekli tudi na policijski upravi. Na policiji so nam pojasnili, da o morebitnih nepravilnostih v primeru posojila SDS pri Dijani Đuđić niso bili seznanjeni. »Bo pa v nadaljevanju informacije preverila v smislu preveritve obstoja morebitnih razlogov za sum, da je bilo v konkretnem primeru storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,« dodajajo v odgovoru.



Posojilo Dijane Đuđić bo po naših informacijah dobilo tudi politične razsežnosti, saj bi se v ta posel lahko vtaknila vsaj ena parlamentarna preiskovalna komisija - s temo bank se ukvarjata dve: eni predseduje Anže Logar (SDS), ki preiskuje bančni primanjkljaj, drugi Jani Möderndorfer (SMC), ki preiskuje pranje denarja v NLB in NKBM. Prav ta je na torkovi seji državnega zbora, ko je bila na dnevnem redu ustavna obtožba Mira Cerarja, med vrsticami namigoval, da bi njegova preiskovalna komisija lahko natančneje proučila tudi posojilo Dijane Đuđić, saj je ta imela pred meseci odprte račune v NKBM, pa jih je nato banka ukinila, domnevno zaradi težav pri pojasnjevanju izvora denarja, ki ga je imela na računih.



Poslanec SMC je v torek na seji DZ, ko je v javnost prišla novica o najemu spornega posojila, povedal, da je v tem trenutku od ustavne obtožbe gotovo bolj zanimivo najetje posojila v Republiki Srbski, a da se zdaj o tem ne bodo pogovarjali, ampak ob kakšni drugi priložnosti. Jani Möderndorfer nam na vprašanja, ali te besede pomenijo tudi že napoved preiskave v primeru Dijane Đuđić, nam tega ni ne potrdil ne zanikal, dejal je le, da bomo vse izvedeli, ko bo za to čas.



Če držijo te napovedi, bo potem najem skoraj polmilijonskega posojila SDS pri tuji državljanki še dolgo vroča zgodba.