Še 170.000 evrov za sanacijo skoraj nove strehe

Celje - Pohodna streha nad otroškim oddelkom knjižnice zamaka skoraj od odprtja pred osmimi leti. Občina je jeseni začela sanacijo, vendar se je izkazalo, da je treba popraviti tudi del tlakovane ploščadi. Ali bodo unovčili kakršne koli garancije, ni znano. Knjižnica je sicer stala 12 milijonov evrov.

Kot nam je že pred začetkom jesenske sanacije odgovorila direktorica Osrednje knjižnice Celje Polona Rifelj, je do takrat sanacije in vzdrževanje objekta plačevala knjižnica, nekaj pa tudi podjetje Remont iz naslova reklamacij. V knjižnici so sicer od odprtja nove januarja 2010 opozarjali na številne napake in pomanjkljivosti, predvsem na problem zamakanja v otroškem oddelku ob vsakem večjem nalivu. Da bi situacijo rešili, so nad oddelkom, kjer je bila sprva naravna zatravitev in pod njo urejeno namakanje, odstranili travo in namakalni sistem ter namestili umetno travo, nanjo pa igrala. Zamakanja je bilo potem manj, a odpravilo ga ni, umetno travo in velika igrala pa so morali v knjižnici na zahtevo zavoda za varstvo kulturne dediščine odstraniti.

V knjižnici so občino na probleme z zamakanjem vztrajno opozarjali. Končno je knjižnica naročila mnenje sodnega izvedenca gradbene stroke glede stanja objekta, je pojasnila Rifljeva: »Zamakanja so se začela že takoj po zgraditvi zaradi slabe izvedbe in napak pri projektiranju, kar je bilo zapisano tudi v mnenju izvedenca. Po pridobitvi izvedenskega mnenja je popolno sanacijo prevzela občina.« Na odgovor, ali bo občina uveljavljala kakršne koli garancije, še čakamo. Tokratna sanacija, ki naj bi bila končana julija, bo stala 170.000 evrov.

Igrala niso bila kriva

Občina je sicer septembra lani napovedovala, da bodo dela zaključena do konca novembra, vendar je Rifljeva že oktobra dejala, da opažajo, da voda prihaja tudi izpod tlaka, in da bo verjetno treba sanirati večjo površino. Tako bodo zdaj še na delu tlakovane ploščadi položili novo hidroizolacijo in toplotno izolacijo, naklonski in drenažni beton ter finalni tlak v kamnu, so sporočili iz občine.

Govorice, da naj bi bila za zamakanje kriva tudi prejšnja velika igrala oziroma da naj bi pri njihovi postavitvi poškodovali streho, je Rifljeva zavrnila: »To ni res, saj smo prav zaradi narave pohodne strehe kupili težka in dovolj velika igrala, za katera sidranje ni potrebno, in nikoli nismo na noben način posegali s kakršnim koli vrtanjem na pohodno površino.« Takih igral po novem pri knjižnici tako ali tako ne bo več, saj so mestna občina, projektant knjižnice arhitekturni biro Stvar in celjska enota zavoda za varstvo kulturne dediščine dosegli kompromis, da bodo pri kavarni pri Mišku Knjižku nižja igrala na gumirani podlagi. V knjižnici so sicer opozarjali, da bi bilo bolje, ko bi bila še večja kot prejšnja.

Vendarle pa kakršnih koli igral pri kavarni še nekaj časa ne bo. Na eni najbolj priljubljenih lokacij zadnjih let je že nekaj mesecev ograjeno gradbišče. Da so gradbena dela, ki so precej glasna, zelo moteča, je pritrdila Rifljeva: »Tako za obiskovalce kot tudi za delo v knjižnici, še najbolj pa za kavarno, saj je promet upadel za več kot polovico, dela pa žal še niso zaključena.«