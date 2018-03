Še prisilka na dolgi poti do nove Virginie

Portorož – Lastniki nekdanjega hotela Vila Virginia si niso mislili, da je v Portorožu tako težko izpeljati nepremičninski projekt, sicer bi dvakrat premislili, preden bi kupili podjetje Apart hotel oziroma Vilo Virginio. Za nov hotel si od leta 2016 prizadevajo pridobiti gradbeno dovoljenje, a zdaj bodo morali najprej izpeljati poenostavljeno prisilno poravnavo družbe in se hkrati boriti za pravnomočno gradbeno dovoljenje.



Po naših neuradnih informacijah bo upravna enota Piran morda že prihodnji teden izdala gradbeno dovoljenje za nadomestno gradnjo novega apartmajskega hotela na mestu nekdanje Vile Virginia. Kar seveda ne pomeni, da bodo lastniki lahko začeli graditi, saj smo iz zanesljivih virov izvedeli, da se bodo sosedje na gradbeno dovoljenje zagotovo pritožili.

Zanje so najbolj problematične tri stvari: možnost gradnje objekta na parcelni meji, služnostna pravica za uvoz v garažo z majhnega javnega trga in višina hotela. Projektant Nebojša Vranešič nam je pojasnil, da možnost gradnje na parcelni meji določa več kot 20 let star zazidalni načrt. Za uvoz v garažo novega hotela so dobili od občinske uprave služnostno pravico, saj je majhen trg javen, pravico do dostopa nanj pa imajo vse sosednje hiše, zato ni nobene logike, zakaj z njega ne bi smelo biti uvoza v garažo. Takšna rešitev je tudi prometnovarnostno primernejša od alternativne možnosti, da bi v garažo vozili neposredno z glavne portoroške ceste.



Gradbeno dovoljenje bo najverjetneje dovolilo gradnjo objekta v štirih etažah, kar je le etaža manj od prejšnje Vile Virginia, čeprav so sosedom ob sprejetju zazidalnega načrta zagotovili, da mora biti novi objekt dve etaži nižji.

»Takšno ustno obljubo je morda kdaj dal kak občinski urbanist, toda zazidalni načrt predvideva štiri etaže. Razlika v višinah, ki jo želijo sosedje in investitor, znaša 1,5 metra,« je povedal arhitekt Vranešič. Če se bodo sosedje pritožili, bo moralo ministrstvo natančno presoditi, kaj bi lahko bilo v gradbenem dovoljenju spornega in kaj ni, meni projektant.



Rušitev objekta sprožila prisilko



Vzporedno z bitko za gradbeno dovoljenje so morali lastniki Apart hotela pred nekaj dnevi odpreti še eno fronto – finančno konsolidacijo družbe. Potem ko je gradbena inšpekcija odredila porušitev objekta, je podjetju poslala račun za 169.000 evrov. Direktorica Apart hotela Nataša Matoz, soproga znanega odvetnika Francija Matoza, ki je bil do lani solastnik tega podjetja, potem pa se je iz lastništva umaknil, je v načrtu finančnega prestrukturiranja ob predlogu poenostavljene prisilne poravnave zapisala, da sta prav odločitev gradbene inšpekcije za rušenje objekta in račun, ki je zato nastal, povzročila insolventnost Apart hotela. »Družba bo po vsej verjetnosti morala prodati nepremičnino, da bo vsaj delno poplačala upnike,« je zapisala Matozova.

Na ugibanja, ali se nameravajo lastniki Apart hotela na tak način izogniti plačilu rušitvenih del, so nam z ministrstva za okolje in prostor odgovorili, da so v zemljiško knjigo vpisali zaznambo prepovedi prometa, s katero so zavarovali svoje terjatve. To pomeni, da se Apart hotel ne bo mogel izogniti poplačilu rušenja. Toda iz predloga poenostavljene prisilne poravnave je očitno, da podjetje nima dolga samo do gradbene inšpekcije. V celoti so znašale njegove obveznosti konec lanskega leta 1,84 milijona evrov, od tega je za 775.000 evrov obveznosti ločitvenih upnikov.

Zavarovane terjatve namerava v celoti poravnati leto dni po potrjeni prisilni poravnavi s prodajo nepremičnine v Portorožu, za katero so že plačali projekte in komunalni prispevek. Navadni upniki pa lahko računajo le na petodstotni delež poravnave. Seveda je med upniki tudi precej starih terjatev, še iz časa, ko je podjetje upravljal prejšnji lastnik in so se upniki pojavili po tem, ko so ugotovili, da ima podjetje finančno sposobnejše lastnike. »Prisilna poravnava je nujna, če želimo projekt finančno konsolidirati in ga unovčiti. Ne gre za izogibanje poplačilu obveznosti,« je povedal dobro obveščeni vir, ki je blizu lastnikom, kajti večinskega lastnika Damjana Kozjaka nam včeraj ni uspelo priklicati.



Portorožani pa so prepričani, da se bo ves zaplet z gradbenim dovoljenjem nadaljeval še vsaj dve leti, saj so nekateri sosedje pripravljeni izkoristiti vsa sredstva, kar pomeni do odločanja na sodišču. To pomeni, da novega hotela na tem mestu v Portorožu še nekaj let ne bo.