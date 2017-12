Šestdeset let Luke Koper: V objemu (pre)velikih pristaniških interesov

Koper – Luka Koper je ta mesec praznovala 60 let poslovanja. V tem času je plula skozi bolj in manj mirna obdobja, a že prvi dnevi novega desetletja bodo zelo pestri. Za sredo je napovedan zbor delavcev, v četrtek bo skupščina delničarjev Luke odločala o nezaupnici upravi, v petek pa bodo imel nadzorniki družbe na dnevnem redu točko o zamenjavi uprave.



Prelomni trenutek se je s sprejetjem odločitve o razvoju pristanišča zgodil 5. oktobra 1954 s podpisom londonskega memoranduma, po katerem je Trst pripadel Italiji. Jugoslavija je ob podpisu londonskega memoranduma dobila še 25 milijonov dolarjev odškodnine kot nadomestilo za izgubljeno tržaško pristanišče oziroma kot pomoč za gradnjo koprskega pristanišča, ampak od tega kupa ameriškega denarja v Kopru niso dobili niti centa.



Gradili kljub nasprotovanju oblasti



Ker niso smeli graditi pristanišča, je prav 27. decembra 1955 Okrajni ljudski odbor Koper ustanovil Upravo za melioracijo koprskega zaliva. Uprava se je potem preimenovala v Vodno skupnost Koper, ki jo je decembra 1956 prevzel Danilo Petrinja - Primož. Brez njega ne bi bilo Luke Koper.



V svoji knjigi Gradnja Luke Koper in železniške proge Koper–Prešnica je leta 1999 zapisal, da so se za ta gospodarski podvig odločili kljub resnim nasprotovanjem nekaterih republiških in zveznih oblastnih ter političnih organov. Večji del finančnih sredstev vodne skupnosti so plačevali prebivalci slovenske Istre in iz dela denarja, namenjenega delavcem. »Ne poznam primera, da bi v svetu na tak način gradili pristanišča in železniške proge,« je zapisal.



»Prignali so nas kot sužnje v Egiptu, na popolnoma pust kraj, naokrog so bili samo veliki kamni. Te kamne smo nalagali na vozičke in jih potiskali do morja, kjer smo jih stresli in tako utrjevali obalo,« se je spominjal 77-letni režiser, dramatik in esejist Dušan Jovanović, ki je poleti leta 1957 kot brigadir, sicer dijak Gimnazije Moste Ljubljana, poldrugi mesec udarniško pomagal graditi pristanišče. »Ko sem čez leta poslušal o uspehih Luke Koper, sem si rekel: Pa saj sem bil tam. Vedno, ko pridem v Koper, sem ponosen, da sem temu mestu nekaj dal,« je dejal Jovanović.



Slavnostno odprtje Luke je bilo 7. decembra 1958. Splošna plovba Piran je v Koper napotila svojo čezoceanko Gorica. Posadka ladje je bila po pričanju Danila Petrinje »praznično razpoložena«, po besedah Borisa Šnuderla pa da je plula prehitro in se pred vsaj 3000 glavo množico zaletela ob kamniti nasip tik pred novozgrajenim pomolom. Zaradi nesreče so s proslavo zamujali več kot eno uro.

Josib Broz Titov Luki Koper.