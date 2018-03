Sezono na Pohorju rešila februar in marec

Maribor – Čeprav je sprva kazalo na zelo skromno, že kar katastrofalno zimsko sezono, saj so imeli upravitelji žičniških naprav iz Marproma konec januarja 350.000 evrov izgube iz poslovanja, se je po obilnem sneženju februarja in marca obisk na Mariborskem Pohorju korenito popravil.



Dokončnega finančnega obračuna še ni, vendar v Marpromu zagotavljajo, da je bila izguba večinoma sanirana. Uradno se sicer smučarska sezona konča jutri, ko bo smuka brezplačna, s številom vozovnic, ki so jih prodali to zimo, pa so pri Marpromu zadovoljni. Našteli so okoli dvesto tisoč smučarjev, prodali pa 84.000 različnih dnevnih in večdnevnih vozovnic, kar je 20.000 več kot lani in kar dvakrat toliko kot pred dvema letoma, ko so poslovali s precejšnjo izgubo. Nekoliko manjši je bil izkupiček od sezonskih vozovnic, saj so jih prodali le 1700, kar je 300 manj kot v lanski sezoni.



Prvič po osmih letih so v tej zimi spet pognali vlečnico Bolfenk, na vlečnici Bellevue so uredili nov otroški poligon z dvema transportnima trakovoma, zamenjali pa so tudi sistem za kontrolo smučarskih vozovnic tako na gondoli kot na drugih napravah. Po besedah Mihe Rubina, tiskovnega predstavnika Marproma, velikih investicij za prihodnjo sezono ne načrtujejo, saj so v ta namen že precej načeli finančne rezerve. Kot pravi, pa bodo vsekakor največjo pozornost namenili zasneževanju.



Razpis za najem opreme za zasneževanje



Razmišljajo o najemu in ne o nakupu zasneževalnih naprav. Razpis so pripravili že lani jeseni, vendar sta bili dve ponudbi iz tujine nepopolni, zato se takrat niso odločili za nikogar, že v kratkem pa bodo razpis ponovili. Za umetno zasneževanje bodo uporabljali kombinacijo klasičnih snežnih topov in tako imenovanih žiraf, projekt pa bodo izvedli postopoma; najprej na Mariborskem Pohorju in nato še na Arehu. Še prej bo seveda na vrsti letna sezona, s katero so tokrat pohiteli, saj bodo bike park odprli že 7. aprila.



Precej več negotovosti je na področju namestitvenih kapacitet. Včeraj se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb za hotele Arena, Bolfenk in Videc ter počitniški objekt Pohorske terase, ki jih prodaja DUTB. Doslej so hotele upravljali v podjetju Terme Maribor, vendar najema zelo verjetno ne bodo podaljšali, torej bi se lahko pohorski turizem brez novih lastnikov oziroma upravljavcev znašel v zelo nezavidljivem položaju. Na to opozarja tudi direktor Marproma Bernard Majhenič, saj je obisk smučišč neposredno povezan tudi s stacionarnimi gosti.



V DUTB pravijo, da bodo v prihodnjih dneh povedali, kakšen je bil odziv na razpis, vendar prevelikega interesa verjetno ni pričakovati. Ne nazadnje so hotele neuspešno prodajali že lani. Se pa obeta pomembna sprememba na Areškem Pohorju; dolgo zapuščeni hotel Areh ima novega lastnika, različni družbeniki, združeni v podjetju Nanomont, pa ga nameravajo vsaj delno urediti že do prihodnje zime.