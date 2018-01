Sikošku pet let prepovedano opravljanje notarskega posla?

Ljubljana – Predsednica notarske zbornice Sonja Kralj je disciplinski komisiji notarske zbornice predlagala, naj notarju Jožetu Sikošku prepove opravljanje notariata za pet let.

Notarska zbornica Slovenije (NZS) je namreč na podlagi medijskega poročanja uvedla nadzor nad Sikoškovim poslovanjem. V skladu s sklepom izvršnega odbora NZS so pregledniki zbornice opravili nadzor nad poslovanjem notarja glede notarskega zapisa, ki zadeva posojilno pogodbo in sporazum o zavarovanju denarne terjatve, sklenjena med državljanko BiH Dijano Đuđić in stranko SDS.

Na podlagi ugotovitev pregleda konkretnega pravnega posla, o katerem je bilo ugotovljeno, da ga je v notarskem zapisu potrdil notar Jože Sikošek, je predsednica NZS Sonja Kralj v skladu z zakonom sklenila, da disciplinski komisiji predlaga uvedbo disciplinskega postopka proti notarju zaradi hujše kršitve zakona.

Kot je pojasnil generalni sekretar NZS Aleksander Šanca, se kršitev zakona o notariatu nanaša na obvezne vsebine notarskega zapisa, saj v obravnavanem notarskem zapisu ni navedeno, da je notar notarski zapis udeležencem pravnega posla tudi prebral, kar bi moral storiti in kar bi moralo biti v notarskem zapisu izrecno zabeleženo.

Prav tako pa notar pri sestavi konkretne notarske listine ni upošteval tiste zakonske določbe, po kateri notar ne sme sestavljati javnih listin o pravnih poslih, ki so po zakonu nedopustni. V konkretnem primeru je šlo za pravni posel, ki je po določbi 5. odstavka 22. člena zakona o političnih strankah nedopusten, ker je višina danega posojila fizične osebe presegla dovoljeno višino posojila, ki ga lahko politična stranka prejme od fizične osebe.

Obe kršitvi sicer sami po sebi predstavljata lažjo disciplinsko kršitev, vendar je zaradi predkaznovanosti notarja in ponavljanja disciplinskih kršitev in njihove pogostosti predsednica NZS ocenila, da so v notarjevem ravnanju podani znaki hujše disciplinske kršitve. Zato je predlagala, da se notarju Jožetu Sikošku izreče disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati notariat za pet let.