Zadnja noč v letu bo vetrovna

Ljubljana - Predvsem v severovzhodni Sloveniji in ponekod na Notranjskem bo v noči na ponedeljek pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo dosegel tudi hitrosti do okoli 70 kilometrov na uro, opozarjajo na agenciji za okolje.

Na Primorskem in Notranjem je zvečer že pričakovati tudi prve kaplje dežja. V novo leto bomo vstopili pri temperaturah precej nad ničlo.

Jutranje temperature bodo tako v večjem delu države med štiri in devet stopinj Celzija.

Dež se bo čez dan razširil nad vso državo, popoldne pa se bo meja sneženja ponovno začela spuščati. Tako lahko v noči na torek ponovno pobeli tudi nekatere nižine. Padavine bodo večinoma ponehale že do torka zjutraj, popoldne pa se bo jasnilo, napovedujejo meteorologi.

Nova pošiljka snega bo še odebelila snežno odejo v gorah, kjer je že zdaj velika nevarnost snežnih plazov.

Na spletni strani agencije za okolje pa so izdali tudi posebna opozorila zaradi možnosti razlivanja manjših vodotokov. »V ponedeljek čez dan in v noči na torek bodo močneje narasle reke v južni Sloveniji, nekatere se lahko razlijejo ob strugah. V prihodnjih dneh se bo gladina vode na ojezerjenih poljih notranjskega in dolenjskega krasa ponovno poviševala. Nekoliko se bodo povečale tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju,« so še zapisali.