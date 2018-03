Simčičevo slovensko vino na prestolu

Tukaj v vaši taverni sem naštel 14 nagrad. Kam spada nagrada Luce Gardinija za najboljše vino?

Seveda na vrh. Tukaj niti ni več prostora za vse nagrade, prav vse pa štejem za uspeh. Doslej smo za vino dobili največ 97 točk, 99 pa je skoraj popolnost, medtem ko redko katero vino dobi 100 točk. Sploh bela vina. Tudi januarski izbor magazina Decanter je naše vino uvrstil med 75 najboljših vin na svetu. Gre sicer za isto vino različnega letnika. Letnik 2016 bo šele prišel na trg.

Ali ste ob pokušini že sami začutili, da ste tokrat ustvarili nekaj več?

Letnik 2016 je velik letnik povsod v Evropi in tako je tudi v Brdih. Cela jesen je bila lepa in suha, da smo lahko obdržali grozdje do maksimalne fenolne zrelosti. To je pomembno za ta velika vina, ko jih maceliramo z jagodno kožico, da imamo zrelo tudi lupino in pečko. Ko so noči že hladnejše, svoje naredi temperaturna razlika. Potem dobimo to harmonično vino. Naše trte so stare vsaj 50 let in globoko ukoreninjene. Med leti, ko je lahko sušno ali bolj deževno, so tako manjše razlike v kakovosti. Takšna vina namreč prodrejo v najboljše svetovne restavracije, cene pa so temu primerno visoke. Ne smemo si privoščiti velikih razlik. V nasprotnem primeru letnik deklasiramo. V naši proizvodnji imamo namreč tri kakovostne razrede, linija Opoka pa mora imeti zagotovljeno vrhunsko kakovost. Ker smo iz majhne države, smo še toliko bolj pod drobnogledom.