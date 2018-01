Sindikat za razrešitev direktorice doma

Novo mesto - Delavci v novomeškem domu starejših občanov (DSO), ki opravljajo delo v izmenah, že dve leti ne prejemajo izplačila nadomestila za praznične dni, ko niso razporejeni na delo in zato so danes začeli s t. i. mehko stavko, ki bo trajala do izpolnitve zahtev. Stavkati nameravajo po dve uri na dan. Poleg tega zdaj zahtevajo še odstop direktorice DSO Milene Dular.

»Zahtevamo samo to, kar so nam izplačevali do leta 2015, zdaj pa že dve leti iz tega naslova ne prejemamo niti centa,« je povedal predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva v DSO Blaž Božič. Pravi, da so z direktorico želeli to zadevo urediti na miren način, a za njih nima nikakršnega posluha.

Delavci so prepričani, da se jim dogaja krivica, zato zahtevajo od vodstva doma, da znova udejani leta 2009 sprejeti dogovor med sindikatom in ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), ki v 12. točki sporazuma jasno določa, da mora delavcem, ki se jim na podlagi zakona o delovnih razmerjih lahko omeji pravica do odsotnosti z dela ob dela prostih praznikih in ob drugih z zakonom določenih dela prostih dneh, ker njihova narava dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan, delodajalec določiti takšen razpored obveznosti, da so v primerih, ko praznik sovpada z dnevi od ponedeljka do vključno sobote, upravičeni ali do plačila za delo ali do nadomestila plače zaradi praznovanja.

Z novim direktorjem do uresničitve sindikalnih zahtev

Predsednik stavkovnega odbora in predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič je povedal, da so zaposleni lani delali 88 ur več kakor direktorica in njihovi kolegi denimo s področja šolstva, ter da so prejeli plačilo zgolj za 44 ur. »Mi smo računali, da bo direktorica upoštevala navodilo MDDSZ, da naj pristopi k enaki obravnavi razporejanja delavca na praznični dan - ali delaš, v nasprotnem primeru pa prejmeš nadomestilo plače za praznik. Direktorica je pogajanja zavrnila,« je povedal Vukadinovič in Dularjevo obtožil, da na hrbtih delavcev kuje dobiček, kar je neetično. Ko je rekel, da je odslej sindikalna zahteva tudi odstop direktorice, je približno 60 stavkajočih delavcev (vseh zaposlenih je 230 op. p.) zaploskalo. Prepričani so namreč, da bodo zahteve lažje uresničili z novim direktorjem.

Sklenjen dogovor si vsak tolmači po svoje

Dularjeva, ki ji aprila poteče mandat, je povedala, da skrbi za zakonitost poslovanja, ter da stavkovne zahteve niso v skladu s predpisi in s kolektivno pogodbo, a če bodo te v kolektivno pogodbo vnešene, potem jih namerava tudi izvajati. Večina domov za starejše sicer spoštuje dogovor iz leta 2009. In zakaj ne novomeški? Dularjeva je pojasnila, da je treba na zadevo gledati v kontekstu organizacije dela v vsakem domu posebej.

Iz MDDSZ so za Delo sporočili, da je dogovor iz leta 2009 skladen z zakonom o delovnih razmerjih in tudi s kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Toda v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so prepričani, da dogovor iz leta 2009 ne predstavlja niti samostojne kolektivne pogodbe, niti dopolnitve katere od obstoječih kolektivnih pogodb.

Ta dogovor tudi ni pravni akt, je prepričan sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Jaka Bizjak in tak dopis so na MDDSZ poslali že leta 2013, s podpisom takratnega predsednika upravnega odbora Borisa Koprivnikarja. Koprivnikar je nato postal minister za javno upravo in zdaj so na ministrstvu prepričani, da mora delodajalec pri izračunu skupnega fonda ur upoštevati tudi praznike in dela proste dni tako, da so ure vštete v letni fond ur, saj bi jih javni uslužbenec moral opraviti, če ne bi bil zaradi praznika oziroma dela prostega dne upravičen do počitka.

Javnemu uslužbencu, ki ima na takšen dan delovno obveznost, a zaradi praznika oziroma prostega dne ne dela, se te ure upoštevajo, kot bi dejansko delal, dobi pa le nadomestilo plače. »Ni dopustno izključevati vnaprej načrtovane delovne obveznosti na praznične dni zunaj potreb delovnega procesa z namenom, da se delodajalec na ta način izogne večjim stroškom dela«.