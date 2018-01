Sindikati: Ministrice iz SMC si prizadevajo le za višje plače določenih cehov    

S. H.

Ljubljana – Šestnajst sindikatov, zbranih v koordinaciji stavkovnih odborov javnega sektorja, pred jutrišnjim nadaljevanjem pogajanj od vlade pričakuje jasno opredelitev do prav vseh njihovih stavkovnih zahtev in načinov njihovega reševanja.

Zahtevajo še, da jim vladni pogajalci predstavijo, kako potekajo ločena pogajanja, ki so jih zahtevali nekateri sindikati, med drugim Sindikat vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture (Sviz), katerega predstavniki se prav danes ponovno sestanejo s pogajalsko skupino pod vodstvom ministra za javno upravo.

V koordinaciji ugibajo, ali so ločena pogajanja le predstava za javnost, ki ustvarja vtis konstruktivnega dialoga. Druga možnost je, da vlada sindikatom ponuja drugačne predloge kot njim, denimo s ponujanjem višjih plačnih razredov za določena delovna mesta, čemur nasprotujejo: »Namen tega je lahko le podkupiti sindikate, s katerimi se ločeno pogaja, na račun nadaljnje razgradnje enotnega plačnega sistema.«

Proti nadaljnjemu rušenju plačnega sistema

Tretja možnost je, še dodajajo, da so se sindikati, s katerimi se ločeno pogaja, pripravljeni odreči veliki večini stavkovnih zahtev. Koordinacija je v sporočilu za javnost zapisala še, da ne bo dopustila nikakršnih ločenih stavkovnih ali drugih kompromisov v škodo svojim članom. Prav tako ne bodo dopustila sklepanja zavez mimo enotnega plačnega sistema.

»Ni ostalo neopaženo dejstvo, da za skupinami zaposlenih, ki so že dosegli separatne dogovore oziroma se zdaj ločeno pogajajo, stojijo tri ministrice, vse iz stranke SMC, ki si močno prizadevajo za dvig plač samo določenim zaposlenim oziroma cehom iz njihovega resorja,« so kritični v koordinaciji, s čimer imajo najverjetneje v mislih ministrice za zdravje, notranje zadeve in izobraževanje. Prva je sklenila dogovor z zdravniki, druga s policisti, tretja pa se zdaj pogaja s Svizom.

Stavka do izpolnitve zahtev

Tako vladno kot sindikalno stran pozivajo, naj ne sklepa nezakonitih pogodb za javni sektor ter naj pogajanja premakne s pat položaja zadnjih mesecev, saj bodo v nasprotnem primeru zaostrili svoje stavkovne aktivnosti, če bo treba tudi z večdnevno splošno stavko.

Prvo izmed za letos napovedanih stavk v javnem sektorju so izpeljali prav v omenjeni koordinaciji, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Minulo sredo je delo za 24 ur prekinilo več kot 30.000 zaposlenih, približno šestina teh se je udeležila protestnega shoda pred vladnim poslopjem.