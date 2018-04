Škodo po nesreči v Štorah bodo merili v stotisočih evrov

Ba. Pa., STA

Štore – Prebivalci Štor, ki so jih v sinoči evakuirali zaradi izlitja taline v obratu stare Železarne Štore - Valji, so se v jutranjih urah lahko vrnili na svoje domove. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je zaradi okvare na talilni peči, v kateri je bilo 30 ton taline, ta začela uhajati, in je obstajala možnost večje eksplozije, poroča STA.

Danes so iz Valjev pojasnili potek dogodkov: ob približno 20. uri je prišlo do izliva taline iz peči ABP. Talina je prišla v stik z vodo, kar je v okolico spustilo paro, talina pa je ostala v za to prirejeni lovilni posodi pod pečjo. V nesreči je nastala večja materialna škoda, nihče od zaposlenih pa ni bil poškodovan.

»Pri izrednem dogodku je prišlo do izliva določene količine taline, zaposleni in varnostne službe so ustrezno reagirali ter tako preprečili človeške poškodbe in še večjo materialno škodo,« so zapisali v Valjih in dodali, da bo podjetje v nekoliko zmanjšanjem tempu poslovalo naprej do odprave napak.

Direktor Valjev Ivan Štrlekar je medtem za Radio Slovenija pojasnil, da bodo zdaj morali počakati, da se peč ohladi, jo popraviti in potem na tej peči novo zagnati proizvodnjo. Za oceno škode je po njegovih ocenah še prezgodaj, je pa že znano, da bo znašala več 100.000 evrov.

Kot so zapisali na upravi za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci poklicne enote iz Celja ter prostovoljnih gasilskih društev iz Štor, Prožinske vasi in Svetine, ki so zavarovali območje in iz objekta evakuirali 22 zaposlenih. Skupaj z odgovornimi osebami podjetja in odgovornimi osebami občine Štore so določili tudi nadaljnje ukrepe ter s policisti preventivno evakuirali 85 prebivalcev iz okoliških stanovanjskih objektov.

Vodja intervencije Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je pojasnil, da so evakuirali prebivalce iz 13 okoliških hiš in stanovanjskega bloka. Nekatere so z gasilskimi vozili prepeljali v osnovno šolo, nekaj pa jih je odšlo k svojcem. Na domove so se lahko vrnili po polnoči, ko so gasilci skupaj s pristojnimi iz podjetja ugotovili, da zanje ni več nevarnosti.

Kot je dodal Žnidarko, ni bil v dogodku nihče poškodovan, izlitje pa po njegovih podatkih tudi ni imelo vpliva na okolje, saj so vsi predvideni varnostni elementi vzdržali.

Strokovne službe so izklopile peči in izvedle postopke, ki jih ob takem dogodku morajo, tako da ni prišlo do pregrevanja peči. Gasilci so skupaj z zaposlenimi nadzorovali ohlajevanje taline do normalizacije razmer, na kraju pa so ostali do približno tretje ure zjutraj.

Neposredno je v intervenciji sodelovalo 43 gasilcev, prostovoljnih in poklicnih, še nekaj pa jih je prišlo pomagat pri evakuaciji, je še povedal Žnidarko.