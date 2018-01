Škriplje tudi v sistemu A pomurskega vodovoda

Lendava − Ne samo v prleškem C-kraku pomurskega vodovoda, kjer od osmih občin noče sprejeti elaborata o enotnih cenah edino občina Ljutomer, težave imajo tudi v sistemu A, ki združuje sedem občin lendavske upravne enote. Tu le še občina Velika Polana oziroma njen župan Damjan Jaklin ni podpisal osnovne pogodbe o razdelitvi lastništva nad deli tega vodovodnega kraka.

Sistem A je fizično dokončan že kakšni dve leti, a še vedno nima skupnega upravljavca in skupnih cen, kar je pogoj za dokončanje 26 milijonov evrov vrednega projekta za preskrbo skoraj 24.000 prebivalcev sedmih prekmurskih občin z zdravo pitno vodo.

Osnovni pogoj za ureditev medsebojnih razmerij je urejeno lastništvo, in medtem ko se je šest občin o razdelitvi lastništva že dogovorilo in na podlagi kompromisov uskladilo, sedma tega noče storiti kljub sklepu sveta občin družbenic in kljub postavljenim rokom, pravi Marjan Kardinar, župan občine Dobrovnik in predsednik sveta družbenic skupnega javnega podjetja Eko - Park Lendava.

»Obžalujem zadevo, ker takšno obnašanje ni pametno. Postopki sprejemanja skupnih cen in prenašanja upravljanja delov vodovoda z občinskih javnih podjetij na skupno podjetje Eko - Park ne bi smeli trpeti, zato se je šest občin družbenic odločilo, da gremo naprej, čeprav sedma, Velika Polana, ne bo sodelovala. Po pravnih mnenjih, ki smo jih pridobili, s tem ne kršimo zavez do kohezije in nam zaradi tega ne bo treba vračati evropskega denarja,« je dejal Kardinar.

Občine zdaj posamično že urejajo zadeve, občini Lendava in Dobrovnik sta že potrdili elaborat o cenah, v Črenšovcih ga bodo kmalu, v teh občinah se pripravljajo tudi na prenos upravljanja vodovoda na Eko - Park. Župan Jaklin nam je včeraj zagotavljal, da se ne dogaja nič posebnega in da pripravljajo vse potrebno za sodelovanje z Eko - Parkom, da pa imajo tudi pripombe na lastniško pogodbo, vendar dogajanja javno ne bo komentiral. »Voda teče, ljudje niso žejni,« je povedal za Delo.

Donedavni koordinator projekta gradnje kraka A, črenšovski župan Anton Törnar, pa pravi, da sistem tehnično lahko deluje tudi brez ene občine, a težave se lahko pojavijo poleti, ko bi bil zaradi tega manjši odjem vode in bi se ta v ceveh še bolj segrevala, kot se zdaj.