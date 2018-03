Skrivnostni investitor v Zagorje je Termit

Zagorje – Moravški Termit prihaja v Zagorje. Proizvodnjo jeder pretežno za tujo livarsko industrijo bo širil v poslovno cono Selo. Investicijo ocenjujejo na več kot tri milijone evrov, prinesla bo najmanj 60 delovnih mest, proizvodnjo pa bodo zagnali predvidoma marca 2019.

Neuradno informacijo zagorskega občinskega odbora za nova delovna mesta, ki je o prihodu Termita razpravljal in ga tudi podprl že pred dvema tednoma, je za Delo potrdil zagorski župan Matjaž Švagan. Švagan ni skrival zadovoljstva, da je Termit med več možnostmi izbral zagorsko lokacijo. Nenazadnje se na delo v Termit vozi kakšnih dvajset Zagorjanov, ki se jim bo zdaj najbrž ponudila možnost dela v domači dolini. Nekaj zadev v zvezi z investicijo je sicer še odprtih, a Švagan ne verjame, da se lahko ponovi nesrečni Schefenacker.

V 3-milijonski investiciji bo delež državne oz. občinske pomoči med 20 in 30 odstotki. Termit naj bi na državo naslovil vlogo za državno pomoč; ali jo je že, bo znano v ponedeljek. Pričakovati je, da bo prihod Termita v Zagorje na ponedeljkovi seji občinskega sveta osrednja tema.

Iz gradiva, pripravljenega za sejo, je razvidno, da bodo Zagorjani odločali o Diipu za ekonomsko-poslovno cono, o njeni vključitvi v NRP 2018-2021 in hkrati o »izključitvi« dveh drugih projektov iz NRP: tehnološko-letalskega parka in nadgradnje preventivnih zdravstvenih programov, za katerega so neuspešno kandidirali na državi.

Denar za proračunsko postavko ekonomsko-poslovna cona bodo med drugim zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavk za omenjena projekta. Za leto 2018 to pomeni dobrih 21.600 evrov za pripravo potrebne dokumentacije in druge aktivnosti.