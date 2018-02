Slovenija dobila prvo Vzorčno mesto

Pametna mesta: odprli javni prostor za spoznavanje informatike in znanosti za mlade in stare

Velenje - Gre za prvi primer te vrste v Evropi in direktorica Andragoškega zavoda LU Velenje Brigita Kropušek Razinger, ki ji je župan Bojan Kontič dodelil skrb za Vzorčno mesto, pravi, da je Velenje eno izmed štirih mest v Evropi, ki aktivno prevzema izzive prihodnosti: »To bo kraj digitalnega in znanstvenega opismenjevanja za prebivalce, mlade in stare, ter za snovanje uporabnih rešitev za gospodarstvo.«

Zanimanje za Vzorčno mesto, torej mesto vzorcev, je veliko. Že pred današnjo uradno otvoritvijo ga je januarja s svojimi učitelji obiskalo tisoč šolarjev in dijakov. »Morda bomo kmalu za Vzorčno mesto morali poiskati primernejše in večje prostore,« dodaja Kontič; ti so zdaj v prvem nadstropju trgovskega centra pri velenjski pošti, prostorih, ki jih je od propadlega Merkurja kupila Mestna občina Velenje. Tudi Kontič meni, da je digitalizacija mesta edina možna prihodnost Velenja.

Ob promotorki Tanji Skaza iz družbe Skaza je podpornik Vzorčnega mesta tudi Gorenje in Franjo Bobinac, predsednik uprave, razlaga: »Gorenje v primerjavi s Turki ali Kitajci ne more biti najcenejše, zato je unikatno. To je mogoče le z znanjem. Doslej smo ga delili z univerzami in inštituti, a veliko idej je tudi med mladimi, ki se bodo v Vzorčnem mestu učili in razvijali projekte ... Delamo pametne aparate za pametne kuhinje in pametna mesta - Velenje je zraven.«

Med obiskovalci bo Vzorčno mesto spodbujalo radovednost in jim z interaktivnimi orodji omogočalo stik in izkušnjo z znanostjo. Občina je vanj vložila 100.000 evrov, še 137.000 evrov bo letos in prihodnje leto. Promotorja sta tudi plezalka plezanju Janja Garnbret in pedagog dr. Uroš Kuzman, ki pravi: »Ali to lahko zamenja klasično učenje? Verjetno ne, je pa dobra motivacija za mlade, da sami kaj ustvarijo. Naj ta prostor prevzame vlogo kovnice znanj in izdelave projektov.«

Vzorčno mesto sta zasnovala in ga idejno vodita Erik Kapfer, kreativec vizualizacij in interaktivnih pametnih tehnologij ter Miha Cojhter, strokovnjak za virtualne komunikacije in nove metode izobraževanja.

V Vzorčnem mestu lahko najavljene skupine ali posamezniki izvajajo poskuse ali se udeležijo strokovnih delavnic. Letos se bodo v Vzorčnem mestu zvrstile tri teme: Robolektrika, 10.000 milj in Vojne sveta. Že zdaj je v Vzorčnem mestu mogoče skozi navidezno resničnost spoznavati delovna okolja kot so pisarna, rudnik, pekarna in laboratorij. V transmedijskem kotičku predvajajo znanstveni program za otroke in mladino s poudarkom na digitalni pismenosti in varni uporabi spletnih družbenih omrežij, v digitalnem laboratoriju pa se preizkušajo v programiranju, razvijajo pametne rešitve in prototipe zamisli.