Slovenija lahko soustvarja evropsko zavarovalniško prihodnost

Gospa Nada Klemenčič, ste slovenska zavarovalniška avtoriteta, nekoč uspešna predsednica uprave Zavarovalnice Triglav, še vedno aktivna zavarovalniška posrednica. Kako bi ocenili kondicijo slovenskega zavarovalništva? Je še vedno tako robustno in močno kot nekoč?



Mislim, da je slovensko zavarovalništvo generalno gledano v redu. Slovenske zavarovalnice delajo kakovostno in zagotavljajo vsa kritja, tudi tista najnovejša. Vedeti moramo, da je zavarovanje živ mehanizem, nekatera zavarovanja se izpopolnjujejo, tudi tehnološko spreminjajo, nekaterih vrst zavarovanj prej ni bilo in so nova, na primer določena bančna kritja, pa tista, povezana s sodobno tehnologijo, zavarovanja vezana na finančne izgube in tudi druga zavarovanja, kjer so nastale spremembe v načinu dela, na primer v gradbeništvu.



Nove tehnologije in digitalizacija prinašajo tudi nove priložnosti in izzive za zavarovalnice, na primer kibernetični kriminal?



To je gotovo res, z novo tehnologijo in digitalizacijo prihajajo nova tveganja, ki jih do zdaj nismo poznali. Pred leti smo se podobno s spremembami podnebja, z varovanjem okolja, s potresi in podobno. Izziv časa so gotovo tudi kibernetična zavarovanja, tako imenovani Cyber Risk, ki pokriva škode, ki jih zavarovanec utrpi zaradi vrste zlorab zaradi informacijskih tehnologij. Poudarila bi tudi, da je zavarovanje zanimivo tako iz praktičnega, a enako pomembno tudi s teoretičnega zornega kota. V mojih časih sta bila veliki avtoriteti z vidika teorije in prakse dr. Jože Boncelj in profesor Slavko Flis.



Aktuarji pa so sploh posebna znanost?



Aktuarji imajo posebna znanja, to so navadno matematiki, fiziki, ekonomisti, ki interdisciplinarno ugotavljajo in določajo, pod kakšnimi pogoji bo sklenjeno posamezno zavarovanje. Aktuar je ključna oseba pri določanju cene posameznega rizika. V praksi se neredko dogaja, da izračuni aktuarjev niso upoštevani.



Tako se tudi vzpostavlja razmerje med zavarovalnico in zavarovancem?



Če zavarovanje združuje več sto poklicev, pomeni, da ima zavarovalnica navadno znanja, ki jih zavarovanec preprosto ne more imeti, po drugi strani pa zavarovanec zelo dobro pozna svoj delovni proces. Razmerje med zavarovancem in zavarovalnico že tradicionalno temelji na zaupanju. Zaupanje je »čarobna« beseda v zavarovalništvu. In če zavarovalnica oceni rizik, ga prevzame, in to, kar zavarovancu predlaga, naj bi tudi bilo tisto, kar zavarovanec potrebuje. Pošteno je, da se zavarovancu razloži, kaj vse določa zavarovalno kritje. Ni korektno, da se pomembni pogoji zavarovalnega kritja pišejo nepregledno v »drobnem« tisku in zavarovanec to upravičeno razume kot zlorabo zaupanja. Zavarovanec mora nedvoumno razumeti, kaj ima zavarovano. V času digitalizacije, ko se zavarovanje lahko sklepa na različne načine, prek telefonov, po spletu in drugače, je zaupanje še posebno pomembno. Zavarovalništvo je konservativna in tradicionalna dejavnost in to kulturo je nujno treba ohranjati.



V zavarovalništvu je pomembna tudi etika?



Gotovo, saj gre za zaupanje, na katerem se vzpostavlja razmerje med zavarovancem in zavarovalnico. Lahko rečem, da so v zadnjih 15 ali 20 letih, kolikor so na slovenskem trgu prisotni zavarovalniški zastopniki, s svojimi visokimi etičnimi načeli pripomogli, da zavarovanec res dobi najboljšo kritje. Če neki zavarovalničar ali posrednik nekoga prevara, ne škodi samo stranki, škodi stroki, podira ugled stroke, zavarovalnic, zato je pomembno, da zavarovalna združenja in agencija zelo poudarjajo zavarovalniško etiko. Zato imajo člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije tudi svoj kodeks dobrih poslovnih običajev.



