Slovenija ni imuna za volilne zlorabe osebnih podatkov

Ljubljana – Po razkritju afere Facebook – Cambridge Analytica ter primera v Nemčiji, kjer se je izkazalo, da so bili osebni podatki zlorabljani in prodani v volilne namene, se tudi pred volitvami v Sloveniji postavlja vprašanje, ali se take zlorabe lahko zgodijo tudi pri nas.



Informacijski pooblaščenec je v preteklih letih, zlasti pred posameznimi volitvami, že ugotavljal zlorabe osebnih podatkov, tako pri strankah kot pri kandidatih za poslance ali župane. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov, ki ga je včeraj sprejela vlada in ki implementira Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pa predlaga rešitve, ki bi izrecno prepovedale, da se osebne podatke iz neposrednega trženja lahko uporablja v politične namene.



Posredovanje osebnih podatkov brez soglasja v Sloveniji že zdaj ni dovoljeno in tudi v prihodnje ne bo, po uveljavitvi GDPR, ki bo začela veljati 25. maja, pa naj bi bilo varstvo teh podatkov še boljše, poudarja informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Direktiva namreč prinaša strožje pogoje, kdaj lahko upravljavec pridobi osebno privolitev posameznika, višje bodo tudi globe za kršitve, ki bodo lahko dosegle štiri odstotke letnega prometa ali do 20 milijonov evrov. Prelesnikova poudarja, da psevdonimizirani podatki niso anonimni in še vedno veljajo za osebne, medtem ko anonimizirani podatki ne veljajo več za osebne.